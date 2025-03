NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat 1&1 nach endgültigen Jahreszahlen und einem Ausblick auf "Underperform" mit einem Kursziel von 10,40 Euro belassen. Die Ziele des Mobilfunkanbieters für 2025 blieben deutlich hinter den Markterwartungen zurück, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Die mit der Gewinnwarnung Mitte Februar veröffentlichten Eckdaten für 2024 habe 1&1 derweil bestätigt. Neu seien die nun für 2025 erwartete Stagnation beim Vertragsbestand und beim Service-Umsatz. Für beide Kennziffern beinhalteten die bisherigen Konsensschätzungen einen Anstieg. Auch die Aussagen zum operativen Ergebnisrückgang (Ebitda) und zu den höheren Investitionen enttäuschten./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2025 / 19:12 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2025 / 19:12 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005545503