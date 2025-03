Mainz (ots) -Über 500 Jahre habsburgisch geprägt, ist Triest nach wie vor Schnittstelle romanischer, slawischer und germanischer Kultur. Die Stadt offenbart ihre Facetten zwischen gestern und heute: 3sat zeigt "Triest - Stadt der vielen Namen" am Montag, 31. März 2025, um 20.15 Uhr, in Erstausstrahlung. Die Dokumentation steht 90 Tage nach Ausstrahlung online in der 3satMediathek (https://www.3sat.de) zur Verfügung.Meer und Wind haben Einfluss auf die Stadt und ihre Umgebung, prägen die Menschen ebenso wie den Wein und die Oliven. Ihre historische Bedeutung verdankt die Stadt Kaiserin Maria Theresia, die im 18. Jahrhundert Triest zu einem wichtigen Handelszentrum der Habsburger Monarchie ausbaute.Triest war stets auch ein Ort vieler Sprachen und Literaten: Jules Verne, Richard Francis Burton, Sigmund Freud, James Joyce, Umberto Saba und viele andere prägten diese multilinguale Stadt mit ihren Werken, wohl oft bei einer Tasse des berühmten Triestiner Kaffees. Nicht umsonst nennt sich Triest "Il capoluogo del caffé" - "die Kaffeehauptstadt", wie Kaffeeröster Fabrizio Polojaz im Film erzählt.Außerdem wird Triest auch "die Stadt der Winde" genannt. Kein Wunder, denn Triest hat gleich vier Winde zu bieten: die Bora, den Libeccio, den Scirocco und den Mistral. Mit seiner Mischung aus Geschichte, Kultur und Natur ist und bleibt Triest ein besonderer Ort, der eine Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart schafft.Weitere InformationenIm 3sat-Pressetreff finden Sie ergänzend die Pressemappe (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/triest-die-stadt-der-vielen-namen).Pressekontakt:Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Annette Reichert, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter reichert.a@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.3sat - Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDOriginal-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5999429