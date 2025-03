Mit einer internationalen Offensive plant BYD, die Automobilbranche aufzumischen und die Zahl seiner Auslandsverkäufe bereits in diesem Jahr zu verdoppeln. Seit der Veröffentlichung der Jahreszahlen Anfang der Woche ist klar: BYD liegt mittlerweile auch beim Umsatz klar vor dem Elektroauto-Pionier Tesla. So will sich der chinesische Autobauer langfristig gegen den US-Konkurrenten durchsetzen.

