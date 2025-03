DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

IAB-Arbeitsmarktbarometer sinkt zum siebten Mal in Folge

Das IAB-Arbeitsmarktbarometer ist im März zum siebten Mal in Folge gesunken. Der Frühindikator des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) ging um 0,3 Punkte im Vergleich zum Vormonat zurück und lag damit bei 98,2 Punkten. Das European Labour Market Barometer stabilisierte sich dagegen im März bei 99,6 Punkten.

Karlsruhe: Solidaritätszuschlag ist verfassungsgemäß

Das Bundesverfassungsgericht hat die Klage gegen den Solidaritätszuschlag abgewiesen. Der Zuschlag sei in seiner jetzigen Form verfassungsgemäß, urteilte das Gericht in Karlsruhe. Der Solidaritätszuschlag war vor 30 Jahren eingeführt worden, um die Vereinigung Deutschlands und den Aufbau Ost zu finanzieren. Ursprünglich mussten ihn alle Steuerpflichtigen zahlen. Aber seit 2021 wird er nur bei Gutverdienern erhoben, was konkret bedeutet, dass ihn nur noch etwa 10 Prozent der Steuerpflichtigen zahlen.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden März Verbrauchervertrauen 89,8 (Feb: 94,6)

Schweden März Verbrauchervertrauen PROGNOSE: 95,5

US/MBA Market Index Woche per 21. März -2,0% auf 247,5 (Vorwoche: 252,5)

US/MBA Purchase Index Woche per 21. März +0,7% auf 155,8 (Vorwoche: 154,7)

US/MBA Refinance Index Woche per 21. März -5,3% auf 752,4 (Vorwoche: 794,4)

Brasilien Leistungsbilanz Feb Defizit 8,8 Mrd USD (Jan: Defizit 8,7 Mrd USD)

Brasilien/Ausländische Direktinvestitionen Feb 9,3 Mrd USD

Brasilien/Ausländische Direktinvestitionen 12 Monate 72,5 Mrd USD

