Die Capital Gearing Trust P.L.C. gab heute bekannt, dass der Nettoinventarwert (NAV) pro Stammaktie zum Geschäftsschluss am 25. März 2025 bei 4.839,21 Pence für das Kapital allein und bei 4.909,80 Pence einschließlich Erträgen lag. Die Bewertung erfolgte auf Basis des "Geldkurses", wie das Unternehmen in seiner jüngsten Mitteilung verlautbarte. Diese Zahlen verdeutlichen die aktuelle Vermögensposition des britischen Investment-Unternehmens, das an der Londoner Börse notiert ist.

Parallel dazu meldete Capital Gearing einen bedeutenden Aktienrückkauf. Am 25. März 2025 erwarb der Trust insgesamt 37.125 eigene Stammaktien zu einem durchschnittlichen Kurs von 4.807,95 Pence pro Aktie. Diese Anteilsscheine werden nunmehr in der Eigenbestandsverwaltung (Treasury) gehalten. Nach Abschluss dieser Transaktion besteht das Grundkapital des Unternehmens aus 18.033.440 ausgegebenen Stammaktien (ohne Treasury-Anteile) und 8.546.823 Stammaktien im Eigenbestand, was einer Gesamtsumme von 26.580.263 ausgegebenen Stammaktien entspricht.

Erneuerung der Rückkaufermächtigung genehmigt

Einen Tag später, am 26. März 2025, hielt Capital Gearing eine außerordentliche Hauptversammlung ab, bei der die Aktionäre eine wichtige Entscheidung trafen. Mit überwältigender Mehrheit von 97 Prozent der abgegebenen Stimmen billigten sie einen Sonderbeschluss zur Erneuerung der Ermächtigung des Unternehmens, bis zu 14,99 Prozent der ausgegebenen Aktien (ohne Treasury-Anteile) zurückzukaufen. Von den insgesamt 5.762.477 abgegebenen Stimmen entfielen 5.588.470 auf die Zustimmung und lediglich 174.007 auf die Ablehnung des Beschlusses. Diese Entscheidung autorisiert den Trust nun, bis zu 2.703.212 Stammaktien zu erwerben. Die vollständige Abstimmungsdokumentation steht auf der Unternehmenswebsite sowie im National Storage Mechanism zur Verfügung, wie Frostrow Capital LLP als Unternehmenssekretär mitteilte.

