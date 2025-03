Finvolution - FINV: Q4-Zahlen sorgten für Kursexplosion - was nun?

Attraktives CRV bei Pullback-Setup!

Internationalisierungsstrategie: Indonesien & Philippinen im Fokus!

Finvolution (FINV) - ISIN US31810T1016

Rückblick: Bereits vor der Veröffentlichung der Q4-Zahlen war deutliches Momentum bei der Finvolution-Aktie zu sehen. Nach deren Bekanntgabe eröffnete das Wertpapier mit einem Gap Up. Der anschließende Rücksetzer lässt die Kurslücke weiterhin offen. Im Halbjahresvergleich bleibt ein Plus von rund 64 Prozent in einem intakten Aufwärtstrend.

Fivolution-Aktie: Chart vom 25.03.2025, Kürzel: FINV Kurs: 9.71 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die aktuelle Notierung in der Nähe der zuvor genannten Kurslücke bietet eine enge Risikospanne mit dem Trigger über der letzten Tageskerze und dem Stop Loss kanapp unter 9.50 USD an. Zusammen mit dem Kursziel beim Allzeithoch vom 18. März ergibt sich ein lukratives Chance-Risiko-Verhältnis.

Mögliches bärisches Szenario

Schlusskurse unter 9.50 USD würden das Gesamtbild etwas eintrüben. Womöglich könnte sich am unteren Rand der Kurslücke zusammen mit dem 20er-EMA eine noch tiefere Unterstützung formieren. An der bullischen Gesamteinschätzung zur Finvolution-Aktie würden wir vorest festhalten.

Meinung:

Die FinVolution Group betreibt eine Online-Plattform für die Vermittlung von Verbraucherkrediten. Das Unternehmen aus Shanghai hat für das vierte Quartal 2024 solide Finanzergebnisse vorgelegt. Es verzeichnete einen Anstieg des Nettoeinkommens um 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, was einem Betrag von 681 Millionen RMB entspricht. Ein wesentlicher Aspekt der Unternehmensentwicklung war die Ausweitung internationaler Aktivitäten. Die Umsätze aus internationalen Märkten stiegen um 19 Prozent und trugen 20 Prozent zum Gesamtumsatz bei. Diese Entwicklung unterstreicht die Strategie der geografischen Diversifizierung. Das Unternehmen konzentrierte sich weiterhin auf Wachstumsmärkte in China, Indonesien und auf den Philippinen. Dabei erweiterte FinVolution seine Kundenbasis auf insgesamt 34 Millionen Kreditnehmer. Die Finanzergebnisse zeigen eine stabile Performance und vielversprechende Wachstumsperspektiven für FinVolution. Die Strategie der internationalen Expansion und Marktdurchdringung scheint erfolgreich umgesetzt zu werden. Zusammen mit der attraktiven Chartformation ergibt sich eine bullische Gesamteinschätzung.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 1.42 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 12269 Mio. USD

Meine Meinung zu Finvolution ist bullisch.

Quellennachweis:

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2025

Autor: Thomas Canali

