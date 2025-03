Der High-Performance-Computing-Spezialist verbessert seine Bilanz durch strategische Kooperation mit Mawson Infrastructure und plant signifikante Erweiterung der Rechenkapazitäten.

Canaan Inc. (NASDAQ: CAN), ein führendes Unternehmen für ASIC-High-Performance-Computing-Chips, verzeichnete im vierten Quartal 2024 bemerkenswerte Fortschritte. Der Gesamtumsatz stieg auf 88,8 Millionen US-Dollar, was einem Zuwachs von 80,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht und die eigene Prognose übertraf. Diese positive Entwicklung wurde hauptsächlich durch die großflächige Auslieferung der neuesten A15-Serie vorangetrieben, die zu einer Rekordmenge von 9,1 Millionen TH/s an verkaufter Rechenleistung führte. Gleichzeitig nutzte das Mining-Geschäft des Unternehmens das günstige Bitcoin-Preisumfeld und erwirtschaftete 15,3 Millionen US-Dollar an Mining-Einnahmen - eine Steigerung von 312,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Trotz dieser Erfolge meldete Canaan einen Nettoverlust von 92,9 Millionen US-Dollar, der jedoch im Vergleich zum Vorjahresverlust von 139 Millionen US-Dollar deutlich reduziert werden konnte.

Strategische Partnerschaft mit Mawson Infrastructure

Ein bedeutender strategischer Schritt für Canaan ist die kürzlich unterzeichnete Vereinbarung mit Mawson Infrastructure Group Inc. (NASDAQ: MIGI). Der neue Kundenvertrag sieht vor, dass Mawson digitale Colocation-Dienste für etwa 17.453 ASIC-Maschinen der neuesten Generation in seinen Einrichtungen bereitstellt. Die Anfangslaufzeit beträgt drei Jahre mit der Option auf gegenseitige Verlängerung. Die Vereinbarung umfasst etwa 64 MW Rechenkapazität und stärkt Mawsons Position als führender Branchenanbieter für digitale Infrastruktur im attraktiven PJM-Markt, einem der größten deregulierten Energiegroßhandelsmärkte Nordamerikas. Diese Partnerschaft ist Teil einer größeren Expansion von Canaans Mining-Aktivitäten in Nordamerika. Zusammen mit einem weiteren kürzlich abgeschlossenen 24-monatigen Vertrag für Bitcoin-Mining in Texas wird erwartet, dass rund 4,7 EH/s an Rechenleistung zu den Mining-Betrieben des Unternehmens in Nordamerika hinzugefügt werden. Der Großteil dieser Hashrate soll bis zum zweiten Quartal 2025 schrittweise installiert werden, was Canaans Strategie unterstützt, seine globale Hashrate auf 15 EH/s zu erweitern.

