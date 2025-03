Wien (www.fondscheck.de) - Arts-Fonds: Neue Kryptowährungen, höhere Quote - FondsnewsDer zur C-Quadrat Gruppe gehörende Wiener Fondsanbieter Arts hat in einem Portfolio die Kryptoasset-Quote ausgedehnt, so die Experten von "FONDS professionell".Seit Anfang März dieses Jahres seien im Mischfonds C-Quadrat Arts TR Flexible (ISIN DE000A0YJMN7/ WKN A0YJMN) zehn Prozent statt davor nur fünf Prozent erlaubt. Zudem sei die Anzahl der im Fonds investierbaren Kryptowährungen erweitert worden: Neben Bitcoin und Ethereum seien nun auch Ripple, Solana, Cardano und Polkadot erlaubt. Das habe CEO Leo Willert gegenüber der Redaktion mitgeteilt. Man habe nun mehr Diversifizierungsmöglichkeiten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...