Wirtschaft/Insolvenz (ots) -Bitterfeld-Wolfen. Der digitale Fotodienstleister Orwo Net aus Bitterfeld-Wolfen ist insolvent. Das Unternehmen mit 270 Mitarbeitern ist unter anderem auf die Herstellung von Fotobüchern spezialisiert. "In den vergangenen Jahren haben wir eine Zurückhaltung der Kunden gespürt", sagt der ehemalige Geschäftsführer und Miteigentümer Gerhard Köhler der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Donnerstag-Ausgabe) zu den Gründen der Insolvenz. Gleichzeitig seien die Energie- und Lohnkosten deutlich gestiegen. Nach seinen Worten haben die Gesellschafter bereits seit zwei Jahren Geld in das Unternehmen gesteckt. Es seien bereits einige Sanierungsschritte eingeleitet worden.Das Amtsgericht Dessau-Roßlau hat Christian Heintze von der Kanzlei BBL Brockdorff zum vorläufigen Insolvenzverwalter ernannt. Orwo Net ist aus dem bekannten DDR-Fotofilm-Hersteller ORWO hervorgegangen. Das Unternehmen hält die Markenrechte an ORWO.