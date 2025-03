Mainz (ots) -Die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und Union sind in der entscheidenden Phase. Mit dem XXL-Schuldenpaket hat die wahrscheinlich schwarz-rote Regierung zwar mehr Geld, aber vor allem in der Steuer- und Finanzpolitik gibt es größte Differenzen. Zu unterschiedlich waren die Vorstellungen und Wahlversprechen von Union und SPD. "Geld da, Strategie noch nicht - kann Schwarz-Rot noch scheitern? " ist am Donnerstag, 27. März 2025, 22.15 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.Wer wird sich durchsetzen? Hat CDU-Chef Friedrich Merz das Steuer der Verhandlungen noch in der Hand? War der Wahlverlierer SPD besser vorbereitet? Vor allem: Wie kommt Deutschland wieder aus der Krise? Wann kommt er, der versprochene Politikwechsel?Zu Gast bei Maybrit Illner sind Alexander Dobrindt (CSU) und Matthias Miersch (SPD), beide Mitglieder des Koalitionsverhandlungsteams, der frisch gewählte Bundestagsvizepräsident Bodo Ramelow (Die Linke), die Managerin Julia Jäkel ("Initiative für einen handlungsfähigen Staat") und Robin Alexander, stellvertretender Chefredakteur von "Die Welt".Diese Sendung wird mit Untertiteln und im Web und in der App mit Gebärdensprache angeboten.KontaktBei Fragen zu "maybrit illner" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail an hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillner) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen"maybrit illner" im ZDF streamen. (https://www.zdf.de/talk/maybrit-illner-128)Pressemappe zu "maybrit illner" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/maybrit-illner-1).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5999593