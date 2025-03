1896 wurde Gold in einem Nebenfluss des Klondike River, der durch Alaska und durch das Yukon-Territorium verlief, gefunden. Dies löste einen gewaltigen Goldrausch aus. Der Klondike-Goldrausch fand 1899 ein Ende, als in Nome, Alaska, Gold entdeckt wurde. Heute ist der Goldabbau in Alaska ein wichtiger Wirtschaftssektor. Gold gab es und gibt es heute im gesamten Alaska. Laut dem Ranking des Fraser Instituts befindet sich Alaska auf den oberen Plätzen der besten bergbaufreundlichen Jurisdiktionen weltweit. ...

