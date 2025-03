Original-Research: SMT Scharf AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu SMT Scharf AG



Unternehmen: SMT Scharf AG

ISIN: DE000A3DRAE2



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 26.03.2025

Kursziel: 14,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Bastian Brach



Q4: Deutlicher Umsatzsprung durch JV-Konsolidierung - Wiederaufnahme der Dividendenzahlung



SMT Scharf hat vergangenen Donnerstag vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht und angekündigt, erstmals seit 2013 wieder eine Dividende an die Aktionäre auszuzahlen.



[Tabelle]



Geschäftsentwicklung von JV-Konsolidierung geprägt: SMT Scharf hat im vergangenen Geschäftsjahr mit dem neuen Mehrheitsaktionär Yankuang Energy Group Company Ltd. eine Phase signifikanter Veränderungen eingeläutet. Der chinesische Bergbaukonzern dürfte dabei erhebliche Synergien in der Weiterentwicklung und Vermarktung der SMT-Produktreihen realisieren, was sich positiv auf die zukünftigen Geschäftsaussichten auswirken dürfte. Im Jahr 2024 konnte die SMT Scharf den Umsatz trotz schwacher Marktbedingungen im Bergbau um knapp 30% yoy auf 95,0 Mio. EUR steigern und damit die Guidance am oberen Ende der Spanne (87 - 97 Mio. EUR) erreichen. Dies war jedoch der Vollkonsolidierung des Joint Ventures Shandong Xinsha Monorail Co., Ltd. seit November geschuldet. Auch im laufenden Geschäftsjahr wird die ganzjährige Vollkonsolidierung laut Vorstand zu einem Erlössprung auf 110 Mio. EUR bis 130 Mio. EUR führen.



Auch ergebnisseitig wird die Vollkonsolidierung des Joint Ventures sichtbar und führte nach den schwachen ersten drei Quartalen mit einem negativen EBIT von -1,3 Mio. EUR zu einer deutlichen Verbesserung von 6,1 Mio. EUR (12,9% EBIT-Marge) im Schlussquartal. Auch hier gehen wir davon aus, dass der größere Teil des Ergebnisses nicht aus dem Stammgeschäft der SMT Scharf, sondern aus der JV-Konsolidierung stammt. Im GJ 2023 konnte hieraus noch ein Beteiligungsergebnis von 4,6 Mio. EUR unterhalb des EBITs erzielt werden, was durch die Vollkonsolidierung jedoch im Jahr 2025 vollständig im operativen Ergebnis verbucht wird, während das Minderheitenergebnis sich entsprechend erhöhen dürfte. Insgesamt rechnen wir daher für 2025 trotz eines erhöhten EBIT von 7,2 Mio. EUR mit einem geringeren Nettoergebnis nach Minderheiten im Jahresvergleich.



Wiederaufnahme der Dividende: Die Kapitalmarktstrategie der SMT Scharf wurde nach dem Wechsel des Mehrheitsaktionärs neu aufgestellt und soll zukünftig aktionärsfreundlicher werden. Mit dem Uplisting in den Prime Standard sowie dem Auftritt auf Kapitalmarktkonferenzen wie den Hamburger Investorentagen hat das Unternehmen bereits den ersten Schritt gemacht, die erstmalige Wiederaufnahme der Dividendenzahlung seit 2013 soll ebenfalls dazu beitragen. Für das GJ 2024 sollen 0,21 EUR je Aktie und zukünftig mehr als 20% des IFRS-Konzernergebnisses nach Minderheiten ausgeschüttet werden.

Fazit: SMT Scharf hat sich sowohl operativ als auch kapitalmarktseitig im Jahr 2024 positiv gewandelt. Die Synergieeffekte mit Yankuang schaffen operative Fantasie, während die Wiederaufnahme der Dividendenzahlung bei Investoren positiv ankommen dürfte. Aufgrund der attraktiven Bewertung deutlich unterhalb des Buchwertes empfehlen wir die Aktie weiterhin zum Kauf mit einem konstanten Kursziel von 14,00 EUR.



