Mladá Boleslav (ots) -› Seit seinem Debüt 2022 hat der Škoda Fabia RS Rally2 bei weltweit mehr als 1.800 Starts über 600 Podestplätze erzielt› Mit dem 'Packet 25' sichert Škoda Motorsport den Wettbewerbsvorsprung und führt umfassende Upgrades für Performance und Komfort der Cockpitbesatzungen ein› Optimiertes Abgassystem verringert den Energieaufwand beim Gaswechsel im Brennraum um 27 Prozent und führt zu höherer Leistungsabgabe› 'Packet 25' enthält serienmäßige und optionale Verbesserungen für Neufahrzeuge, an bereits ausgelieferten Fabia RS Rally2 lassen sich sämtliche Updates nachrüstenVor Kurzem ist der Škoda Fabia RS Rally2 in seine dritte volle Saison gestartet. 150 Exemplare des Allradlers haben in Kundenhand bislang schon mehr als 600 Podestplätze erreicht. Das jüngste Rally2-Fahrzeug aus Mladá Boleslav gehört zu den Hauptdarstellern in der WRC2-Kategorie der FIA Rallye-Weltmeisterschaft, der FIA Rallye-Europameisterschaft sowie zahlreichen kontinentalen und nationalen Championaten. Um die starke Wettbewerbsposition dieses Erfolgsmodells aufrechtzuerhalten, entwickelt Škoda Motorsport den Fabia RS Rally2 kontinuierlich weiter. Jetzt hat der Hersteller ein umfassendes Paket leistungssteigernder Komponenten homologieren lassen. Diese neueste Entwicklungsstufe steht sowohl den Käufern neuer Rally2-Fahrzeuge von Škoda als auch den Nutzern bereits ausgelieferter Fabia RS Rally2 zur Verfügung.Seit Einführung der Rally2-Kategorie 2015 - anfangs R5 genannt - spielt Škoda Motorsport eine dominierende Rolle in dieser Klasse der Rallye-WM. Die Werksmannschaft und die Kundenteams haben bei mehr als 25.000 Starts weltweit über 7.000 Podestplätze eingefahren. Aufgrund dieser Erfolgsgeschichte zählt das jüngste Rally2-Modell, der Škoda Fabia RS Rally2, zu den beliebtesten Fahrzeugen in Kundenhand. Seit 2022 verkaufte Škoda Motorsport mehr als 150 Exemplare. Mit dem Fabia RS Rally2 haben Rallye-Fahrer bereits WM-Titel sowie viele regionale und nationale Rallye-Serien gewonnen.Seit der ersten Homologation am 1. September 2022 hat Škoda Motorsport den Fabia RS Rally2 ständig weiterentwickelt. Jetzt kommt ein neues umfassendes Paket heraus, das Fahrleistungen, Zuverlässigkeit und den Komfort der Cockpit-Crews weiter verbessert. Bei der Entwicklung des 'Packet 25' brachte Škoda Motorsport neben der großen eigenen Erfahrung auch das Feedback von zwölf Rallye-Fahrern ein, die die neuen Komponenten über mehr als 4.000 Kilometer unter härtesten Bedingungen testeten.Michal Hrabánek, Leiter Škoda Motorsport, erklärt: "Die Arbeit an einem erfolgreichen Rallye-Auto geht immer weiter. Der Škoda Fabia RS Rally2 hat bis jetzt viele Erfolge eingefahren und wir sind stets bestrebt, ihn weiter an der Spitze zu halten. Deshalb haben wir das Auto seit seinem Debüt kontinuierlich weiterentwickelt. Die neuen Modifikationen wurden gründlich getestet, haben ihre Vorteile bewiesen, wurden jetzt von der FIA homologiert und für den Einsatz durch unsere Kundenteams freigegeben."Das 'Packet 25' im DetailDie mit dem Motor in Verbindung stehenden Komponenten des 'Packet 25' verbessern die thermodynamischen Eigenschaften des Antriebsstrangs im Fabia RS Rally2. Neuerungen an der Abgasanlage optimieren den Abgasstrom und verbessern Gemischaufbereitung sowie Verbrennung. Ein optimierter Abgaskrümmer senkt den Energiebedarf für den Gaswechsel in den Brennräumen um 27 Prozent. Weitere Modifikationen an der Abgasanlage senken das Gewicht und tragen in Verbindung mit einer neuen Motorsteuerungssoftware zu einer deutlichen Steigerung der an die Räder abgegebenen Leistung sowie zu einem ausgeprägteren Motorgeräusch bei.Zu den wichtigsten Optimierungen des 'Packet 25' gehören die neu entwickelten Schotterdämpfer. Sie sind auf höhere Lasten ausgelegt und erzielen auf anspruchsvollen Schotterstrecken eine längere Haltbarkeit. Die Modifikationen betreffen Änderungen am Ausgleichsbehälter und mehreren internen Komponenten wie Dichtungen. Das Gewicht der Dämpfer bleibt dabei unverändert. Der verbesserte Schutz der hinteren Achsträger optimiert die Lebensdauer von Antriebswellenmanschetten, Bremssätteln und Bremskühlschläuchen. Darüber hinaus verlängern neu entwickelte Uniball-Dichtungen für die Aufhängung die Laufzeit der Uniballgelenke erheblich und senken so die Gesamtbetriebskosten für die Kunden.Die auffälligste äußere Veränderung kommt dem Wohlbefinden im Cockpit zugute: Die neu gestaltete Lüftungsklappe im Dach verbessert den Luftstrom in den Innenraum, weist eine optimierte Filterfunktion auf und verhindert das Eintreten von Wasser. Neue Rennsitze mit zwei Kilogramm weniger Gewicht tragen zum weiter abgesenkten Fahrzeugschwerpunkt bei.Škoda Motorsport stellt seinen Kunden also weiterhin das bestmögliche Material zur Verfügung, um auf jedem Wettbewerbsniveau erfolgreich anzutreten. 