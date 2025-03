Frankfurt (www.fondscheck.de) - "America is back" heißt der Schlachtruf von Donald Trump. Doch an der Börse scheint das zurzeit nicht zu gelten, so die Analysten der DekaBank in ihrem "ETF-Monitor".Da heiße es eher "Europe is back" oder in Umkehrung des bekannten Goethe-Zitates zu Amerika: "Europa, du hast es besser." Das gelte zumindest im Februar. Die Kurse seien auf dem alten Kontinent deutlich angezogen. Der DAX habe sich um 3,8 Prozent verbessert und etabliere sich über der Marke von 23.000 Punkten. Der MDAX für die mittelgroßen Werte habe es sogar besser gemacht, ein Plus von 5,9 Prozent. Für den EURO STOXX 50 seien es 3,3 Prozent gewesen. Die deutschen Erfolge seien erstaunlich, da das Land unter schwacher Konjunktur leide. Aber offenbar gebe es Hoffnung, dass sich das ändere. Zudem gelte als ausgemacht, dass die EZB die Zinsen weiter senken werde, was sie am 6. März auch getan habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...