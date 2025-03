Kostenloses Webinar - Gold, Silber & Öl: Die Bedeutung der Terminmärkte für Hebelprodukte

Werbung







Am heutigen Mittwoch (26.03.2025) laden wir Sie um 18:30 Uhr herzlich zu unserem Webinar "Gold, Silber & Öl: Die Bedeutung der Terminmärkte für Hebelprodukte" ein. Unser Produktexperte Julius Weiß freut sich auf Ihre Fragen.



Im heutigen Webinar richten wir unseren Fokus auf Rohstoffe und Edelmetalle. In diesem Jahr erlebte der Goldpreis bisher eine wahre Rally und erreichte bereits mehrfach ein neues Allzeithoch. Im Rahmen des heutigen Webinars wird der aktuelle Stand des Edelmetalls genauer betrachtet. Neben Gold werfen wir auch einen Blick auf die aktuelle Situation bei Silber und Öl. Dabei wird gezeigt wie man mit Derivaten an der Wertenwicklung von Rohstoffen und Edelmetallen teilhaben kann. In diesem Zusammenhang werfen wir auch einen Blick auf die Terminmärkte und erörtern inwieweit diese dabei eine Rolle spielen. Bei Produkten auf Rohstoffe und Edelmetalle sollten Anleger zudem den Unterschied zwischen Spot und Future als Basiswert kennen. Dieser Unterschied wird während des Webinars ebenfalls behandelt. Zuletzt widmen wir uns dem Einfluss von Wechselkursen, der beim Handel mit Derivaten auf Rohstoffe und Edelmetalle beachtet werden sollte.



Das Webinar ist für Sie kostenfrei und findet heute, am 26. März um 18:30 Uhr statt.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC