Ethereum bei 2.000$: Chance auf Rallye nach 60% Korrektur

Nach einem massiven Rückgang in den vergangenen Wochen scheint Ethereum einen Boden gefunden zu haben. Der Kurs konnte sich über die psychologisch wichtige 2.000-Dollar-Marke erholen, nachdem er zeitweise auf unter 1.800 Dollar gefallen war - den tiefsten Stand seit November 2023. Diese Entwicklung wirft die Frage auf, ob ETH nach einer Korrektur von rund 60% vom Jahreshöchststand nun bereit für eine neue Aufwärtsbewegung ist und ob sich hier möglicherweise ein günstiger Einstiegszeitpunkt bietet.

Die 2.000-Dollar-Marke als historisch wichtiger Support

Ethereum hat turbulente Monate hinter sich. Nachdem der Kurs im Dezember 2024 noch über 4.000 Dollar notierte, fiel er kontinuierlich ab und durchbrach mehrere wichtige Unterstützungslinien bei 3.500 und 3.000 Dollar. Der Tiefpunkt der Korrektur wurde erreicht, als ETH unter die 1.800-Dollar-Marke fiel und damit 60% unter seinem Jahreshöchststand gehandelt wurde. Von diesem Niveau konnte sich der Kurs jedoch wieder erholen und pendelt nun seit etwa drei Tagen in einer Range zwischen 2.050 und 2.100 Dollar.

Die 2.000-Dollar-Marke stellt ein historisch äußerst relevantes Kursniveau dar, das bereits im Bullenmarkt 2021 als wichtige Unterstützung diente. Damals stieg der Kurs zunächst ebenfalls in Richtung 4.000 Dollar, wurde dort abgewiesen, fiel auf unter 2.000 Dollar zurück und startete erst danach seine Rallye zum bisherigen Allzeithoch von 4.891 Dollar. Bemerkenswert ist auch, dass der aktuelle Support-Bereich um 2.000 Dollar mit einer seit 2020 bestehenden Unterstützungslinie korreliert, die Ethereum über die Jahre hinweg verlässlichen Halt geboten hat.

Parallelen zu früheren Bullenmärkten deuten auf Erholung hin

Analysten wie der Krypto-Account TraderPA auf X (ehemals Twitter) weisen auf die Ähnlichkeiten zwischen der aktuellen Situation und früheren Marktzyklen hin. Die 2.000-Dollar-Unterstützungslinie bildete bereits 2020 das Bullenmarkt-Tief und markierte auch im Juli 2022 den Tiefststand, bevor eine Rallye von über 340% folgte. Diese historischen Parallelen nähren die Hoffnung, dass es sich auch diesmal um das Bullenmarkt-Tief handeln könnte, von dem aus eine neue Aufwärtsbewegung in Richtung eines neuen Allzeithochs starten kann.

Für den weiteren Kursverlauf wird es entscheidend sein, dass Ethereum sich nachhaltig über der 2.000-Dollar-Marke behaupten kann. Das nächste wichtige Ziel wäre dann, den letzten Höchststand von etwa 2.550 Dollar zu übertreffen, der am 3. März erreicht wurde. Sollte dieser Ausbruch gelingen, hätte Ethereum im Chart ein höheres Hoch etabliert, was die Chancen für eine Fortsetzung der Erholungsrallye in Richtung 3.000 Dollar deutlich verbessern würde. Bei Überwindung der 3.000-Dollar-Marke käme dann auch eine Rückkehr zu den 4.000 Dollar und darüber hinaus wieder in Reichweite.

