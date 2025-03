Ripple Prognose: Erreicht XRP 10$ nach ETF-Zulassung?

Der XRP-Token von Ripple kämpft aktuell um die 2,50 US-Dollar Marke nach turbulenten Wochen, die von den US-Strafzöllen und Marktschwankungen geprägt waren. Während die Erwartungen an Ripple hoch sind, blieben die Ergebnisse bisher eher bescheiden. Im 30-Tage-Vergleich steht ein leichter Verlust von 0,5 Prozent zu Buche, die letzten sieben Tage zeigen jedoch bereits wieder ein Plus von 6,5 Prozent. Diese Entwicklung reiht sich in den allgemeinen Aufwärtstrend des Kryptomarktes ein, wobei besonders Solana mit Kursgewinnen von 14,5 Prozent hervorsticht. Trotz der verhaltenen Performance bleibt die Frage: Könnte XRP noch in diesem Jahr die 10-Dollar-Marke erreichen?

Entscheidende Faktoren für die XRP-Kursentwicklung

In den kommenden Monaten wird für Ripple vor allem die allgemeine Stimmung am Kryptomarkt entscheidend sein, die maßgeblich von externen Faktoren wie Ankündigungen aus dem Weißen Haus beeinflusst wird. Ein besonders wichtiger Katalysator könnte die erwartete Auflage eines XRP-Spot-ETF sein, dessen Genehmigungschancen deutlich gestiegen sind, nachdem die SEC in der vergangenen Woche auf eine Berufung im jahrelangen Rechtsstreit mit Ripple verzichtet hat.

Sollte die Zulassung eines XRP-ETF erfolgen, erwarten viele Analysten einen signifikanten Kursausbruch nach oben. Der ETF würde langfristiges institutionelles Kapital anziehen und könnte damit die notwendige Dynamik schaffen, um XRP auf ein neues Niveau zu heben. Branchenexperten halten einen Kurs von 10 US-Dollar langfristig durchaus für realistisch. Ob dieses Ziel bereits Ende des Jahres erreicht werden kann, hängt jedoch stark von einem optimistischen Marktumfeld ab - wobei Donald Trump erneut eine Schlüsselrolle spielen könnte.

Kryptomarkt im Aufschwung: Bitcoin nähert sich 90.000$

Der gesamte Kryptomarkt zeigt Anzeichen einer Erholung, wobei Bitcoin als Leitwährung in den letzten sieben Tagen wieder 5,7 Prozent an Wert gewinnen konnte. Damit rückt die psychologisch wichtige Marke von 90.000 US-Dollar zunehmend in den Fokus. Ethereum entwickelte sich prozentual betrachtet fast analog zum Bitcoin und hält damit konstant die 2.000 US-Dollar.

Diese positive Marktentwicklung könnte auch Ripple zugutekommen, da XRP historisch betrachtet oft von einer allgemeinen Markterholung profitiert. Zusätzlich könnte die verbesserte rechtliche Lage nach dem Erfolg gegen die SEC das Vertrauen der Investoren stärken und zu einer verstärkten Nachfrage führen. Ein optimistisches Umfeld, gepaart mit regulatorischer Klarheit, bildet eine solide Grundlage für potenzielle Kursgewinne.

Solaxy: Layer-2 für Solana nähert sich 28 Millionen$ Marke

Parallel zur Ripple-Entwicklung gewinnt ein innovatives Projekt im Solana-Ökosystem zunehmend an Bedeutung: Solaxy($SOLX), die erste Layer-2-Kryptowährung auf der Solana-Blockchain, steht kurz vor dem Durchbruch der 28-Millionen-Dollar-Marke in seiner Presale-Phase. Das Projekt nutzt die Stärken der Solana-Blockchain und gleicht gleichzeitig deren Nachteile aus, indem es Probleme wie Netzwerküberlastung, fehlgeschlagene Transaktionen und Beschränkungen in der Skalierbarkeit adressiert.

Käufern des Solaxy-Tokens wird die Möglichkeit geboten, unmittelbar in ein attraktives Staking-Programm zu investieren, das derzeit eine beeindruckende Rendite von 146 Prozent pro Jahr bietet - eine der höchsten Staking-Renditen am aktuellen Kryptomarkt. Interessant ist auch der Meme-Charakter des Projekts, dessen Figur an den beliebten PEPE-Coin erinnert und damit potenziell auf eine breite und engagierte Community zurückgreifen kann.

Der Solaxy-Token ist derzeit ausschließlich über die offizielle Projektwebsite erhältlich, zu einem Preis von 0,001674 US-Dollar. Da der Token noch nicht an Kryptobörsen gelistet ist, besteht erhebliches Potenzial für Wertsteigerungen nach dem Börsengang. Interessierte Investoren sollten jedoch beachten, dass der Preis in den nächsten Stunden erneut ansteigen wird, was für frühe Unterstützer einen zeitnahen Einstieg attraktiv macht.

Noch vor der nächsten Preiserhöhung einsteigen!

