GameStop setzt auf Bitcoin: Aktie steigt um 16%

GameStop, der weltbekannte Einzelhändler für Gaming-Zubehör und Merchandise, hat gestern Abend eine strategische Neuausrichtung seiner Finanzpolitik bekannt gegeben. Der Vorstand hat beschlossen, die Unternehmensreserven künftig mit Bitcoin zu diversifizieren, um sich besser gegen Inflation und die Abhängigkeit von Zentralbanken zu schützen. Diese Entscheidung stellt einen bedeutenden Schritt für das Unternehmen dar, das sich noch vor einigen Jahren in Insolvenzgesprächen befand und sich nun an der Strategie von Vorreitern wie MicroStrategy orientiert.

Neuausrichtung als Antwort auf Handelskrise

GameStop kämpft seit Jahren mit den Herausforderungen des stationären Einzelhandels im digitalen Zeitalter. Der zunehmende Trend zum Online-Handel hat zu Umsatzrückgängen und Filialschließungen geführt, was CEO Ryan Cohen dazu veranlasste, das Geschäftsmodell grundlegend zu überdenken und die langfristige Unternehmensentwicklung zu sichern.

Vor diesem Hintergrund traf sich Cohen bereits vor zwei Wochen mit Michael Saylor, dem CEO von MicroStrategy, einem Unternehmen, das als Pionier in der Integration von Bitcoin in Unternehmensreserven gilt. Neben der Aufnahme von Bitcoin in die Unternehmensfinanzen plant GameStop auch Maßnahmen zur Kostensenkung und Prozessoptimierung. Die Entscheidung für Bitcoin ist dabei strategisch begründet: Das Unternehmen sieht in der Kryptowährung nicht nur eine technische Innovation, sondern eine seriöse Anlageklasse, die Schutz vor Währungsrisiken bieten kann.

Marktreaktion und historischer Kontext

Obwohl noch unklar ist, in welchem Umfang und Zeitrahmen GameStop Bitcoin erwerben wird, hat allein die Ankündigung bereits positive Auswirkungen auf den Aktienkurs gezeigt. Die GameStop-Aktie verzeichnete einen Anstieg von 25 auf zwischenzeitlich 29 US-Dollar, was einem Plus von etwa 16 Prozent entspricht. Trotz anhaltender Umsatzrückgänge zeigen sich Investoren optimistisch und setzen auf die innovative Neuausrichtung des Unternehmens.

GameStop genießt seit 2021 besondere Aufmerksamkeit an den Finanzmärkten, als die Aktie durch koordinierte Aktionen von Kleinanlegern, ausgelöst durch einen Reddit-Post des Nutzers Keith Gill (bekannt als "Roaring Kitty"), eine beispiellose Rallye erlebte. Damals stieg der Aktienkurs um das 24-fache, was vielen Kleinanlegern erhebliche Gewinne bescherte. Eine ähnliche Entwicklung wird diesmal jedoch nicht erwartet. Vielmehr wird die Entscheidung von GameStop als positives Signal für Bitcoin selbst und als Zeichen für die wachsende institutionelle Akzeptanz der Kryptowährung gewertet.

