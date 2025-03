Seit Dienstag gibt es die aus den USA bekannten BlackRock Bitcoin-ETFs auch in Deutschland. Das macht das Produkt jetzt so attraktiv, aber das sollten Anleger auch unbedingt vor dem Kauf wissen. Am 10. Januar 2024 sind Bitcoin-ETFs in den USA zugelassen worden und waren von diesem Zeitpunkt an eine massive Erfolgsstory. Der Platzhirsch ist dabei der iShares Bitcoin ETF, der nun auch nach Deutschland kommt. BlackRock Bitcoin ETF ab jetzt auch in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...