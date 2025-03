Das Rennen um das beste KI-Modell geht weiter. Google hat am gestrigen Dienstag sein neuestes KI-Modell Gemini 2.5 vorgestellt, das als experimenteller Durchbruch gefeiert wird. Mit diesem Schritt will der Tech-Riese seine Position auf dem hart umkämpften Markt für KI-Tools stärken. Aber hat es auch das Zeug dazu?Laut Google übertrifft Gemini 2.5 seine Vorgänger in Genauigkeit und Leistung. Selbstberichtete Daten der KI-Benchmarking-Plattform LMArena untermauern diesen Anspruch: Das Modell führt ...

