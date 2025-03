© Foto: AdobeStock

Der Wahnsinn im Edelmetallbereich geht in die nächste Runde. Gold notiert oberhalb von 3.000 US-Dollar und will weiter nach oben. Silber attackiert die Marke von 34 US-Dollar. Und Kupfer? Die Rallye ist entfesselt.Gold, Silber und Kupfer mit Vehemenz nach oben Die Goldpreisrallye läuft und sie könnte das Edelmetall noch weit tragen. Lesen Sie hierzu den Kommentar "Goldrausch vor Fortsetzung - Warum dem Goldpreis nun der Durchmarsch in Richtung 3.500 USD gelingen könnte" und auch Silber bastelt mit großer Geduld am finalen Befreiungsschlag. Lesen Sie hierzu den Kommentar "Brechen jetzt die Dämme? Silberpreis taumelt. Droht Silber nun ein spektakulärer Preisrutsch?". Sie wollen keine Chancen …