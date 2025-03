Neue Indikatoren geben AntwortenDiamantenleuchtenDonalds Trumps sprunghafte Zollpolitik verwirrt Handel und Börsianer. Reißt der Regierungsstil des 47. US-Präsidenten die amerikanische Wirtschaft in eine Rezession, womöglich gar Stagflation, oder hat die Börse in New York die tiefsten Notierungen des Jahres bereits gesehen und es geht nun aufwärts? Selbst Fed-Chef Jerome Powell gibt zu: "Die Unsicherheit auf die Konjunkturaussichten ist groß." Wundern braucht es da nicht, dass angesichts der wirren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...