Die Porsche Automobil Holding SE verzeichnet für 2024 einen Rekordverlust von rund 20 Milliarden Euro, verursacht durch hohe Abschreibungen auf die Beteiligungen an Volkswagen und der Porsche AG. Trotz der roten Zahlen hält das Unternehmen an seiner Dividendenpolitik fest und investiert gezielt in Zukunftsbranchen wie KI, Mobilität und Verteidigung. Analysten bleiben kritisch, auch wenn die Aktie seit Jahresbeginn leicht zulegen ...

