13 Prozent glauben, in zehn Jahren gibt es nur noch Smart StoresRund ein Drittel ist skeptisch gegenüber der technischen Zuverlässigkeit Berlin, 26. März 2025Großer Wocheneinkauf am Samstag und nur zwei Kassen geöffnet? Rund jede und jeder Dritte (35 Prozent) ist genervt, wenn in klassischen Supermärkten...

Den vollständigen Artikel lesen ...