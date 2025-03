© Foto: adobe.stock.com

Gold hat eine beeindruckende Rallye hingelegt - und laut Marktstrategen könnte der Preis bis auf 4.000 Dollar pro Unze steigen. Noch in diesem Jahr!Am Donnerstag vergangener Woche erreichte der Goldpreis mit fast 40 Prozent Kursgewinn im vergangenen Jahr ein neues Allzeithoch, getrieben von massiven Käufen durch Zentralbanken und der geopolitischen Unsicherheit. Laut Mick McGlone, Analyst bei Bloomberg Intelligence, könnte Gold weiter steigen, wenn Anleger ihr Kapital aus riskanten Anlagen wie Aktien und Kryptowährungen abziehen und stattdessen in Gold und US-Staatsanleihen umschichten. "Gold hatte in den letzten Jahren drei große Konkurrenten: Starke US-Aktien, steigende Anleiherenditen …