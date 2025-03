© Foto: Jakub Porzycki - picture alliance / NurPhoto

Bitcoin ringt um Stabilität, während Trumps Zollpolitik die Märkte in Atem hält, könnte eine strategische Bitcoin Reserve die Wende bringen?Nach dem Sturz bis an die wichtige Unterstützungszone im Bereich von 80.000 US-Dollar konnte der Bitcoin-Kurs sich in den letzten Wochen gut erholen und arbeitet in dieser Woche daran, seinen 200-Tage-Trend zurückzuerobern und als charttechnischen Support zu bestätigen. Das Bullmarket-Supportband, bestehend aus dem einfachen 20-Wochen- und dem exponentiellen 21-Wochen-Trend, stellt momentan einen maßgeblichen charttechnischen Widerstand dar, den es zu überwinden gilt, um das bullische Momentum vollständig wiederzuerlangen. Bullische und bärische …