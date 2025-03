Der MSCI World ist im aktuellen Abverkauf an der Börse unter Druck geraten. Doch mit diesen Alternativen zum beliebten Index haben Anleger jetzt den Markt geschlagen und könnten dies auch in Zukunft tun. Der MSCI World ist weiterhin das beliebteste Produkt, wenn es um die Geldanlage bei vielen ETF-Sparern geht. Doch der Index steht zuweilen in der Kritik. Immer wieder warnen Experten vor den Klumpenrisiken, den fehlenden Industrie- und Schwellenländern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...