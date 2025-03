Das Biotechnologieunternehmen meldet gesteigerte Einnahmen und klinische Fortschritte bei OPC1-Therapie sowie zukunftsweisenden Finanzierungsaktivitäten für 2025.

Lineage Cell Therapeutics konnte im vierten Quartal und Geschäftsjahr 2024 bedeutende Fortschritte bei seinen Forschungs- und klinischen Programmen verzeichnen. Die Aktie des Biotechnologieunternehmens notiert aktuell bei 0,47 Euro und liegt damit rund 65 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 1,36 Euro, das Ende März 2024 erreicht wurde. In den vergangenen sieben Tagen konnte der Kurs jedoch um 6,31 Prozent zulegen.

Im vierten Quartal 2024 erzielte Lineage Einnahmen von 2,9 Millionen Dollar, was einem Anstieg gegenüber den 2,1 Millionen Dollar im Vergleichsquartal des Vorjahres entspricht. Die Jahreseinnahmen stiegen auf 9,5 Millionen Dollar, verglichen mit 8,9 Millionen Dollar im Jahr 2023. Das Unternehmen verzeichnete einen Nettoverlust von 3,3 Millionen Dollar im vierten Quartal und 18,6 Millionen Dollar für das Gesamtjahr. Zum 31. Dezember 2024 verfügte Lineage über Barmittel und Barmitteläquivalente in Höhe von 47,8 Millionen Dollar, was den operativen Spielraum bis ins erste Quartal 2027 verlängert.

Klinische Fortschritte und Finanzierungsmaßnahmen

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Lineage Cell Therapeutics ?

Lineage hat die DOSED-Studie initiiert, um ein neuartiges Verabreichungsgerät für OPC1, seine Therapie für Rückenmarksverletzungen, zu evaluieren. Die Studie zielt darauf ab, die Sicherheit und Nützlichkeit des Manual Inject Parenchymal Spinal Delivery Systems zu bewerten, wobei UC San Diego Health als erster Studienstandort fungiert. Zudem berichtete das Unternehmen über erfolgreiche präklinische Ergebnisse für ReSonance (ANP1), ein auditives neuronales Zelltransplantat zur Behandlung von Hörverlust. Die Studie zeigte eine erfolgreiche Zellimplantation und -überlebensfähigkeit in einem präklinischen Modell, wodurch das Programm der klinischen Testphase näher rückt.

Im November 2024 gab Lineage den ersten Abschluss eines direkten öffentlichen Angebots bekannt, durch das Bruttoerlöse von 24 Millionen Dollar erzielt wurden. Das Angebot umfasste Stammaktien und Optionsscheine mit potenziellen zusätzlichen Erlösen von bis zu 36 Millionen Dollar bei vollständiger Ausübung der Optionsscheine. Diese Mittel sind für Betriebskapital, Forschung und Entwicklung sowie Investitionsausgaben vorgesehen.

Die aktuelle Volatilität von über 52 Prozent und der deutliche Abstand von 17 Prozent zum 50-Tage-Durchschnitt spiegeln die anhaltenden Herausforderungen wider, mit denen das Unternehmen trotz seiner wissenschaftlichen Fortschritte konfrontiert ist. Mit der klinischen Weiterentwicklung seiner Zelltherapie-Programme adressiert Lineage weiterhin bedeutende ungedeckte medizinische Bedürfnisse in verschiedenen therapeutischen Bereichen.

Anzeige

Lineage Cell Therapeutics-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Lineage Cell Therapeutics-Analyse vom 26. März liefert die Antwort:

Die neusten Lineage Cell Therapeutics-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Lineage Cell Therapeutics-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 26. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Lineage Cell Therapeutics: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...