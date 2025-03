The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 26.03.2025.Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 26.03.2025ISIN NameCA92539Q1090 VERSES AI CL.A(SUB.VTG.)DE000HLB3Z10 LB.HESS.-THR.ZI.DI.03H/19SE0021513108 CORTUS ENERGY AB O.N.US0213691035 ALTAIR ENGINEERING INC.US125523CR91 CIGNA GROUP 23/26