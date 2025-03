Montreal, März 26, 2025 (ots/PRNewswire) -Die Holand Automotive Group, die für ihren Erfolg bei der Vertretung einiger der prestigeträchtigsten Automobilmarken der Welt bekannt ist, hat ihre Präsenz in Rumänien durch die Übernahme von Aston Martin Bucharest erneut erweitert. Als Ergänzung zu ihrem beeindruckenden Portfolio, das Ferrari, Rolls-Royce, Lamborghini, McLaren, Maserati, BMW, Mini und Lotus umfasst, festigt diese jüngste Akquisition die Führungsposition der Holand Automotive Group im Bereich der Ultra-Luxus- und Premium-Automobile in ganz Osteuropa.Auf Erfolgskurs Mit einer aufregenden neuen Produktpalette für 2025 wird Aston Martin das Erlebnis Luxusauto in Rumänien neu definieren. Aston Martins bisher stärkstes Portfolio an Luxus- und Performance-Fahrzeugen umfasst den DBX707, den "Supersportwagen unter den SUVs", den Sportwagen Vantage, den DB12 Super Tourer und das Flaggschiff V12 Vanquish, der jetzt auch als offener Volante angeboten wird. Später im Jahr 2025 wird das Unternehmen mit der Auslieferung des Valhalla beginnen, dem ersten PHEV-Hybrid-Supersportwagen mit Mittelmotor von Aston Martin. Diese Fahrzeuge stehen für Aston Martins unermüdliches Engagement für Präzisionsmechanik, bahnbrechendes Design und außergewöhnliche Leistung und bieten ein unvergleichliches Fahrerlebnis.Driving Luxury Automotive Retail "Rumäniens anspruchsvolle Kundschaft verdient nichts weniger als das Außergewöhnliche, und wir sind zuversichtlich, dass sie Aston Martins unvergleichliches Engagement für Handwerkskunst, Innovation und visionäres Design zu schätzen wissen", sagte Gad Bitton, CEO der Holand Automotive Group. "Wir sind stolz darauf, mit dieser Akquisition eine der kultigsten Luxusmarken auf einen Markt zu bringen, der das Erbe und zukunftsweisende Spitzenleistungen schätzt."Andreas Bareis, Aston Martin Regional President EMEA, sagte: "Die Ernennung der Holand Automotive Group wird unser europäisches Netzwerk stärken und weiteres Wachstum und Leistungssteigerung in der Region ermöglichen. Die Kunden in Bucharest und darüber hinaus können sich schon bald darauf freuen, das außergewöhnliche neue Aston Martin-Portfolio zu entdecken, das die Spitze von aufregender Leistung, schönem Design und luxuriöser Ausstattung bei Sportwagen und SUVs bietet."Perfektes Zusammenspiel Die Übernahme von Aston Martin Bucharest fügt sich nahtlos in die Strategie der Holand Automotive Group ein, erstklassige Automobilerlebnisse zu bieten und ihren Einfluss im Ultra-Luxus-Segment auszubauen. Das Autohaus wird ein erstklassiges Ziel sein, das den Kunden ein umfassendes Markenerlebnis bietet, von maßgeschneiderten Anpassungsmöglichkeiten bis hin zu exklusiven Dienstleistungen.Holand Automotive Group engagiert sich Aston Martin Bucharest ein Zentrum für Enthusiasten und Sammler zu machen, um die einzigartige Mischung aus Leistung, Eleganz und Innovation der Marke zu feiern.Durch die Kombination von bewährter Expertise im Luxussektor Automobilsektor mit Aston Martins legendärem Erbe verspricht diese Partnerschaft, die Ultra-Luxusstandards in Rumänien zu erhöhen.Während die Produktpalette von Aston Martin 2025 in eine neue Ära führt, baut die Holand Automotive Group weiterhin auf ihr Erbe der Exzellenz auf und stärkt ihren Ruf als globaler Marktführer im Bereich der Luxusautomobile .Informationen - Europa: Bogdan Jambori, General Manager, Aston Martin Bucharest, bogdan.jambori@ferraribucharest.roLogo -https://mma.prnewswire.com/media/2649989/Holand_Automotive_Group_Holand%C2%A0Automotive%C2%A0Group%C2%A0Acquires%C2%A0Aston%C2%A0M.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2650935/Holand_Automotive_Group_Holand%C2%A0Automotive%C2%A0Group%C2%A0Acquires%C2%A0Aston%C2%A0M.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/holand-automotive-group-erwirbt-aston-martin-bucharest-302412389.htmlOriginal-Content von: Holand Automotive Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178352/5999717