Areteia Therapeutics, Inc. ("Areteia") gab heute bekannt, dass der Vorstand mit sofortiger Wirkung Donald J. Hayden, Jr. zum Vorstandsvorsitzenden und Ian F. Smith zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses ernannt hat. Hayden tritt die Nachfolge von Ian Read an, der seinen Rücktritt als Vorstandsvorsitzender bekannt gab.

"Ich möchte Ian für seine unschätzbaren Beiträge und seine Führungsqualitäten als Gründungsvorsitzender unseres Vorstands danken", sagte Jorge Bartolome, Chief Executive Officer und Präsident von Areteia. "Er hat eine entscheidende Rolle dabei gespielt, uns bei der Gründung und strategischen Ausrichtung unseres Unternehmens zu unterstützen."

"Außerdem freue ich mich sehr, dass sowohl Don als auch Ian unserem Vorstand beitreten werden. Sie sind unglaublich versierte und innovative Führungskräfte, deren umfassende Erfahrung, nachgewiesene Führungsqualitäten und fachkundige Beurteilung für unser Managementteam und den Vorstand von unschätzbarem Wert sein werden, wenn wir uns auf die Umsetzung der Unternehmensstrategie und den Abschluss des laufenden Phase-III-Programms für Dexpramipexol, das erste potenzielle orale Medikament für eosinophiles Asthma, konzentrieren."

"Es ist mir eine Ehre, zum Vorsitzenden des Vorstands von Areteia gewählt worden zu sein, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Jorge und seinem Team", sagte Don Hayden. "Ich bin begeistert, Areteia bei der Erfüllung seiner Mission zu unterstützen, neuartige Therapien für entzündliche Atemwegserkrankungen zu entwickeln und bereitzustellen."

Ian Smith fügte hinzu: "Ich freue mich sehr, als Vorstandsmitglied tätig zu sein, und Areteias führendes Programm Dexpramipexol stellt eine überzeugende kurzfristige Möglichkeit dar, den ungedeckten Bedarf von Menschen mit schwerem eosinophilem Asthma zu decken und Patienten und Gesundheitssystemen eine potenzielle Alternative zu injizierbaren Biologika zu bieten."

Don Hayden bringt eine beeindruckende 43-jährige Erfolgsbilanz als einer der führenden Innovatoren und Wertschöpfer in der globalen biopharmazeutischen Industrie mit. Nach einer äußerst erfolgreichen 25-jährigen Karriere bei Bristol-Myers Squibb war er in den letzten 18 Jahren als Vorsitzender, CEO oder Direktor mehrerer erfolgreicher Biotechnologieunternehmen tätig. Er hat zum Aufbau und Wachstum mehrerer Unternehmen beigetragen, indem er innovative Geschäftsstrategien entwickelte, leistungsstarke Teams zusammenstellte, neue wissenschaftliche Erkenntnisse vorantrieb, Organisationen durch wichtige Veränderungen führte und leitende Führungskräfte betreute. Don hat einen Bachelor of Arts von der Harvard University und einen Master in Betriebswirtschaft von der Indiana University.

Ian Smith bringt eine beeindruckende Erfolgsbilanz in der Unternehmensführung in seine Position ein, darunter fast 20 Jahre bei Vertex Pharmaceuticals, wo er unter anderem als Executive Vice President, Chief Operating Officer und Chief Financial Officer tätig war. Zuletzt war Ian als Vorsitzender/Direktor mehrerer erfolgreicher Biotechnologieunternehmen tätig und ist leitender Berater von Bain Capital Life Sciences. Er hat einen Bachelor of Arts mit Auszeichnung in Rechnungswesen und Finanzen von der Manchester Metropolitan University (GB).

Über Areteia

Areteia ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das sich mit der Entwicklung und Bereitstellung einer potenziellen First-in-Class-Oraltherapie für entzündliche Atemwegserkrankungen befasst, wobei der Schwerpunkt zunächst auf schwerem eosinophilem Asthma liegt. Das Unternehmen hat sein Prüfpräparat Dexpramipexol in drei separate klinische Phase-III-Studien gebracht, darunter zwei 52-wöchige globale Exazerbationsstudien und eine 24-wöchige Lungenfunktionsstudie. Wir erwarten, dass die Daten aus der ersten dieser Studien vor Jahresende 2025 veröffentlicht werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.areteiatx.com

Areteia wurde von Population Health Partners und Knopp Biosciences gegründet. Ein Konsortium führender Life-Science-Unternehmen und strategischer Investoren unter der Leitung von Bain Capital Life Sciences mit Beteiligung von Access Biotechnology, ARCH Venture Partners, Viking Global Investors, Marshall Wace, GV, Saturn Partners, Sanofi, Maverick Capital und Population Health Partners hat sich verpflichtet, bis zu 425 Millionen US-Dollar in die Serie-A-Finanzierung zu investieren, um Areteia zu gründen und Dexpramipexol durch klinische Studien der Phase III zu bringen, die kommerzielle Versorgung sicherzustellen und potenzielle Medikamente der nächsten Generation zu entwickeln.

Über Dexpramipexol

Dexpramipexol, ein Prüfpräparat, ist ein oral verabreichtes kleines Molekül, das nachweislich den Eosinophilenspiegel im Blut und im Gewebe senkt und sich derzeit in der Phase-III-Entwicklung für die Behandlung von Erwachsenen mit schwerem eosinophilem Asthma befindet. Der vorgeschlagene Wirkmechanismus von Dexpramipexol besteht darin, die Reifung von Eosinophilen im Knochenmark zu hemmen, basierend auf Erkenntnissen aus Zellkulturen und menschlichen Biopsien, wodurch der Eosinophilenspiegel im peripheren Blut gesenkt wird. In einer Phase-II-Studie an Patienten mit mittelschwerem bis schwerem eosinophilem Asthma führte die Behandlung mit unserem Prüfpräparat Dexpramipexol kürzlich bei allen getesteten Dosierungen (zweimal täglich 37,5 mg, 75 mg oder 150 mg Dexpramipexoldihydrochlorid) im Vergleich zum Placebo zu einer signifikanten, dosisabhängigen Verringerung der absoluten Eosinophilenzahl im Blut. Das Prüfpräparat Dexpramipexol wurde in der Phase-II-Studie gut vertragen, wobei die Nebenwirkungen in den Behandlungs- und Placebogruppen ausgeglichen waren, keine schwerwiegenden Nebenwirkungen auftraten und keine Nebenwirkungen zum Abbruch führten.

Über eosinophiles Asthma

Asthma beeinträchtigt das Leben von mehr als einer Viertelmilliarde Menschen weltweit. Mehr als die Hälfte der Asthmapatienten leidet an eosinophilem Asthma, das durch ein Überangebot an Eosinophilen, einer Art weißer Blutkörperchen, im Blut und im Gewebe verursacht wird. Wir gehen davon aus, dass die orale Verabreichung des Prüfpräparats Dexpramipexol die Reifung von Eosinophilen hemmt und so zu einer Verringerung der Eosinophilen führt. Derzeit zugelassene injizierbare Anti-IL-5/5R-Biologika bieten klinischen Nutzen durch die Senkung der Eosinophilen. Der globale Markt für Asthma-Biologika verzeichnet ein robustes Wachstum, hat sich in den letzten drei Jahren verdoppelt und wird heute auf etwa 10 Milliarden US-Dollar geschätzt. Wenn Dexpramipexol als erstes orales Medikament zugelassen wird, könnte es eine Alternative zu injizierbaren Biologika darstellen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250326192690/de/

Contacts:

Mark Kreston

Mark.Kreston@areteiatx.com