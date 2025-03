Der Edelmetallkonzern sichert sich 100 Millionen USD für die Weiterentwicklung seines beeindruckenden Goldvorkommens, kämpft jedoch mit juristischen Hindernissen und Partnerfindung.

Seabridge Gold Inc. hat kürzlich bedeutende Schritte zur Weiterentwicklung seiner wichtigsten Bergbauprojekte unternommen. Am 19. Februar 2025 schloss das Unternehmen erfolgreich eine Finanzierung in Höhe von 100 Millionen US-Dollar ab. Diese setzt sich aus einem Bought Deal-Angebot von 80 Millionen US-Dollar und einer Privatplatzierung von 20 Millionen US-Dollar mit einem strategischen Investor zusammen. Die Mittel sind für die Weiterentwicklung des Kerr-Sulphurets-Mitchell (KSM) Gold-Kupfer-Projekts in British Columbia, Kanada, vorgesehen.

Das KSM-Projekt zählt zu den weltweit größten unerschlossenen Goldvorkommen mit nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven von 47,3 Millionen Unzen Gold und 7,3 Milliarden Pfund Kupfer. Allerdings sieht sich das Projekt mit rechtlichen Herausforderungen konfrontiert. Am 25. November 2024 reichte die Tsetsaut Skii km Lax Ha (TSKLH) Nation einen Antrag beim Obersten Gerichtshof von British Columbia ein, um die "substantially started"-Einstufung des Projekts überprüfen zu lassen. Seabridge reagierte am 2. Dezember 2024 auf diese Herausforderung und bekräftigte, dass das Projekt alle rechtlichen Anforderungen erfüllt. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 10,86 €, was einem Rückgang von mehr als 10% im Jahresvergleich entspricht.

Finanzielle Position und strategische Ausrichtung

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Seabridge Gold ?

Die kürzlich abgeschlossene Finanzierung in Höhe von 100 Millionen US-Dollar stärkt die finanzielle Position von Seabridge und ermöglicht die kontinuierliche Entwicklung des KSM-Projekts sowie weiterer Vermögenswerte. Dazu zählen das Courageous Lake-Projekt in den Nordwest-Territorien und das Iskut-Projekt in British Columbia. Das Unternehmen führt aktiv Gespräche mit potenziellen Joint-Venture-Partnern, um diese Projekte voranzutreiben.

In seiner Leistungsbilanz für 2024 erhielt Seabridge eine durchschnittliche Bewertung von 99,6% für 14 verschiedene Aufgabenbereiche. Allerdings wurde das Unternehmen mit einem Abzug von 20,5% für die fehlende Sicherung eines geeigneten Partners für das KSM-Projekt bewertet. Dies unterstreicht die Herausforderungen bei der Projektentwicklung und die Bedeutung strategischer Partnerschaften. Der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 19,01 € (-42,87%) spiegelt die anhaltenden Schwierigkeiten des Unternehmens wider, einen passenden Partner zu finden und die rechtlichen Hürden zu überwinden.

Die kommenden Monate werden entscheidend sein, während Seabridge an der Bewältigung dieser Herausforderungen arbeitet und seinen Entwicklungskurs fortsetzt. Mit einer Volatilität von über 62% in den letzten 30 Tagen zeigt sich die Unsicherheit der Anleger bezüglich der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens.

Anzeige

Seabridge Gold-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Seabridge Gold-Analyse vom 26. März liefert die Antwort:

Die neusten Seabridge Gold-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Seabridge Gold-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 26. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Seabridge Gold: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...