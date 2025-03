Krypto News: Dogecoin, Shiba Inu und Bonk steigen - Meme-Coins zurück zur alten Größe?

Der Kryptomarkt zeigt sich nach den Höhenflügen im Januar derzeit von seiner launischen und volatilen Seite. Bitcoin schafft es nicht, die Marke von 90.000 US-Dollar zurückzuerobern und auch Ethereum scheitert immer wieder am Widerstand von 2.000 US-Dollar. Die Gesamtmarktkapitalisierung ging in den letzten 24 Stunden um 2,28 % zurück. Aktuell sind die Kerzen bei den meisten Kryptos wieder rot. Eine Ausnahme sind die Meme-Coins. Shiba Inu und Dogecoin legten auf Wochensicht mit 11 % sogar zweistellig zu. Der Solana Hunde-Meme-Coin Bonk sogar um 24 Prozent und der SPX6900 um 39 Prozent.

Kommen die Meme-Coins zurück?

Die Hoffnung auf eine neue Meme-Coin-Rallye ist groß - doch die Realität sieht derzeit (leider) noch anders aus. Während Meme-Coins in der Vergangenheit durchaus den ein oder anderen spektakulären Kursanstieg hingelegt haben, liegt die Gesamtmarktkapitalisierung des Sektors aktuell bei nur 55 Millionen US-Dollar - weit entfernt von den 117 Millionen US-Dollar, die noch Ende Dezember erreicht wurden. Die derzeit eingetrübte Marktstimmung geht eben auch nicht an diesen Assets spurlos vorüber. Im sowieso schon volatilen Kryptouniversum gehören die Meme-Coins zu den volatilsten Coins und in Zeiten großer Unsicherheit greifen Anleger und Investoren lieber auf (vermeintlich) sichere Geldanlagen zurück.

Trotzdem haben Meme-Coins immer wieder bewiesen, dass sie immer wieder für eine Überraschung gut sind. Ihre extreme Volatilität kann jedoch ebenso schnell zu dramatischen Kursverlusten führen. Für Anleger, die das Risiko reduzieren, aber dennoch das Potenzial der Meme-Coins nutzen möchten, könnte ein Blick auf den Meme Index lohnenswert sein. Dieses neue Projekt bietet eine diversifizierte Möglichkeit, in den Markt einzusteigen.

Meme Index: Warum nur einen Meme-Coin, wenn man alle haben kann?

Meme Index bietet seinen Nutzern insgesamt vier verschiedene Indizes, fein abgestimmt auf die Risikoprofile der Investoren.

Im Meme Titan Index findet man Coins wie Dogecoin, Shiba Inu, Bonk oder Pepe, alle mit einer Marktkapitalisierung in Milliardenhöhe. Die ganz großen Kursausbrüche sind zwar nicht mehr möglich, aber wie gerade die letzten Tage gezeigt haben, sind hier ordentliche Kurszuwächse möglich.

Der Moonshot Index beinhaltet Token, die das Potenzial haben, "to the Moon" zu gehen, wie der Name schon verrät. Meme-Coins in diesem Index könnten die nächsten Kandidaten für den Titan Index sein.

Der Midcap Index ist etwas für Investoren, die mehr riskieren möchten. Hier findet man Token mit einer "mittleren Marktkapitalisierung" in Höhe von 50 Millionen US-Dollar bis 250 Millionen US-Dollar. Die Gewinne können explosiv sein, die Verluste aber eben auch.

Die Adrenalinjunkies kommen beim Meme Frenzy Index voll auf ihre Kosten. Dieser beinhaltet hochvolatile und exotische Meme-Coins. Das Verlustrisiko ist hoch, aber ebenso die Chancen auf eine extrem hohe Rendite. Allerdings werden Verluste durch die breite Streuung des Index zwar nicht ausgeschlossen, aber zumindest minimiert.

Meme Index im Presale kaufen - jetzt noch einsteigen

Der Schlüssel zum Meme Index ist der native MEMEX Token. Dieser kann derzeit noch im PreSale gekauft werden, wobei die Betonung eindeutig auf dem Wort noch liegt, da der Vorverkauf sich bereit auf der Zielgeraden befindet. Ein MEMEX kostet 0,0166883 US-Dollar. Um als Early Bird Investor einzusteigen, muss man eine kompatible Wallet mit der Webseite des Projekts verbinden. Bezahlt werden kann mit ETH, USDT oder mit einer Kreditkarte.

Hier geht es zum MEMEX Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.