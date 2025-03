In 43 Ländern verfügbarer neuer Dienst garantiert Höhe der Zollkosten und -gebühren für internationale Käufe schon bei der Bezahlung

UPS (NYSE:UPS) gab heute den Start von UPS Global Checkout bekannt, eines spannenden neuen Dienstes, mit dem Verbraucher auf der ganzen Welt noch einfacher online bei internationalen Anbietern einkaufen können. Bisher trafen internationale Sendungen häufig mit einer unschönen Überraschung ein einer weiteren Rechnung für offene Importkosten. UPS Global Checkout löst dieses Problem, indem der Betrag, den Online-Käufer an Abgaben, Gebühren und Steuern zahlen müssen, vorab ausgewiesen wird und auf diese Weise unerwartete Kosten bei der Lieferung vermieden werden.

UPS ist der einzige global tätige, integrierte Kurierdienst, der eine Lösung zur Angabe der garantierten Gesamttransportkosten für den internationalen Versand anbietet, die nahtlos in seine Versandtechnologie eingebettet ist, das Einkaufserlebnis transformiert und vollständige Kostentransparenz bietet. Der Dienst wird nahezu in Echtzeit aktualisiert und berücksichtigt auf diese Weise Richtlinienänderungen, internationale Steuergesetze, Gebühren und Tarife, wodurch überraschende Kosten verhindert und eine positive Liefererfahrung sichergestellt wird. Der Dienst ist in 43 Ursprungsländern verfügbar und liefert an mehr als 200 Orte weltweit. Er hilft Unternehmen jeder Größe dabei, durch die Optimierung des internationalen Versands global zu wachsen.

"Mit UPS Global Checkout wird das weltweite Einkaufen so einfach wie ein Besuch im Geschäft", sagte Kate Gutmann, EVP und President von International, Healthcare and Supply Chain Solutions bei UPS. "Online-Käufer haben jetzt vollständige Transparenz und können beruhigt und ohne Überraschungen einkaufen, da sie wissen, dass die beim Checkout bezahlten Kosten die Gesamtsumme dieses grenzüberschreitenden Einkaufs darstellen. In Kombination mit der außergewöhnlichen Liefererfahrung, die UPS bietet, können unsere Kunden die Einzelhändler dadurch zusätzliche Verkäufe generieren. Angesichts der Verlagerungen im weltweiten Handel können Wachstumschancen in neuen Märkten jetzt nahtlos erweitert werden."

Zölle, Steuern und Gebühren sind ein wesentlicher Aspekt bei internationalen Einkäufen. Jeden Tag treffen weltweit zehntausende private Zustellungen ein, für die bei Annahme Steuern und Abgaben zu zahlen sind. Laut einer Umfrage unter Einkäufern aus den USA und dem Vereinigten Königreich nahmen 41 Abstand davon, auf einer internationalen E-Commerce-Website zu kaufen, wenn die Höhe der Steuern und Abgaben bei der Bezahlung nicht vollkommen klar waren.

Vorteile von UPS Global Checkout

Garantierte Gesamttransportkosten: Einkäufer sehen bei qualifizierenden Sendungen die Gesamtkosten, einschließlich Abgaben, Gebühren und Steuern, bevor sie den Kauf abschließen.*

Verbesserte Kundenerfahrung: Es gibt keine unerwarteten Kosten bei Zustellung, was zu mehr Kundenzufriedenheit führt und weitere Käufe fördert.

Datengestützte Präzision: UPS Global Checkout nutzt künstliche Intelligenz, um Artikel im Warenkorb zu prüfen und die richtigen Abgaben und Steuern zu berechnen.

Sicherheit: Hilft Unternehmen dabei, internationale Abgaben und Tarife einzuhalten.

UPS Global Checkout ist eines von mehreren neuen Werkzeugen von UPS, die den grenzüberschreitenden E-Commerce vereinfachen. UPS Export Assure bietet KI-gestützte Hilfe bei der Erstellung der Exportdokumentation. Und UPS Paperless® Invoice ermöglicht es unseren Kunden, Zeit zu sparen, Fehler zu reduzieren und nachhaltiger zu handeln, indem Papierformulare wegfallen.

