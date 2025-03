Michael Saylor plant Bitcoin-Burn von 17.000 BTC: Ein Milliardenschritt für deflationären Bitcoin

Der wohl bekannteste Bitcoin-Investor der Welt, Michael Saylor, hat eine unglaubliche Ankündigung gemacht: Er bestätigt, dass er die Keys zu 17.000 Bitcoin im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar vernichten wird. Als CEO von Strategy (ehemals MicroStrategy) hat Saylor bereits beeindruckende 506.137 BTC im Wert von 44,55 Milliarden US-Dollar angehäuft. Seine Überzeugung vom langfristigen Erfolg der Kryptowährung geht so weit, dass er regelmäßig prognostiziert, der Bitcoin-Kurs werde in den kommenden Jahren auf mehr als 13 Millionen US-Dollar pro Coin steigen.

Saylors radikaler Schritt für den deflationären Bitcoin

In einem aufsehenerregenden Interview erklärte Saylor, dass er an Satoshi Nakamoto und dessen Vision für Bitcoin glaubt. Den gewaltigen Token-Burn bezeichnet er als seine "Legacy" und zeigt damit, dass er nicht nur an die Zukunft des Kryptomarktes glaubt, sondern sie auch aktiv mitgestaltet. Anders als Fiat-Währungen ist Bitcoin mit seiner begrenzten Menge von 21 Millionen Coins ohnehin schon nicht-inflationär konzipiert, Saylors Aktion verstärkt diesen deflationären Charakter nun weiter.

Der Einfluss von Saylor auf die Krypto-Community ist enorm. Als Berater der US-Regierung und mit seiner gewaltigen Investitionsstrategie gehört er zu den prägendsten Figuren im Krypto-Universum. Dass er nun bereit ist, ein Milliardenvermögen zu "vernichten", unterstreicht seine unerschütterliche Überzeugung vom langfristigen Wert der Kryptowährung und könnte als starkes Signal für andere Investoren wirken.

Bitcoin-Erholung nimmt nach schwierigen Wochen Fahrt auf

Die vergangenen Wochen waren eine herausfordernde Zeit für Krypto-Investoren, mit teilweise panischen Reaktionen am Markt. Seit etwa zwei Wochen scheint sich die Situation jedoch zu beruhigen. Am 11. März fand der Bitcoin-Kurs seinen Boden und bewegt sich seitdem wieder nach oben, wobei sogar die wichtige 200-Tage-Linie zurückerobert wurde. Auch die Bitcoin-Spot-ETFs verzeichnen wieder höhere Zuflüsse, was auf wachsendes Vertrauen der Anleger in den Kryptomarkt hindeutet.

Obwohl Saylors Ankündigung die aktuelle Erholung des Bitcoin nicht ausgelöst hat, könnte sie die positive Entwicklung weiter verstärken. Sein enormer Einfluss und das hohe Ansehen in der weltweiten Krypto-Community könnten viele Investoren motivieren, ihre Positionen aufzustocken, wodurch der Anstieg des Bitcoin-Kurses zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung werden könnte. Neben Bitcoin könnte davon auch der BTC Bull Token (BTCBULL) profitieren, der ebenfalls ein Token-Burn-Konzept verfolgt.

BTC Bull Token: Erfolgsversprechender Presale mit innovativem Konzept

Der BTC Bull Token ($BTCBULL) könnte sich als einer der spannendsten Coins der kommenden Jahre erweisen. Seine Entwicklung ist direkt an die Kursentwicklung von Bitcoin gekoppelt, was unter anderem auch Token-Burns zu bestimmten Meilensteinen vorsieht. Der erste Burn findet statt, wenn der Bitcoin-Kurs erstmals 125.000 US-Dollar erreicht. Dadurch könnte der Kurs des auf 21 Milliarden Stück limitierten Coins deutlich steigen, da das Gesamtangebot reduziert wird.

Bei Erreichen eines Bitcoin-Kurses von 150.000 US-Dollar erhalten BTCBULL-Investoren sogar einen Bitcoin-Airdrop - ein bisher einzigartiges Konzept, das die Nachfrage nach dem Token erheblich steigern könnte, sobald diese Vorteile am breiteren Kryptomarkt bekannt werden. Obwohl die Community des BTC Bull Tokens bereits mehr als 10.000 Anleger umfasst, fliegt das Projekt noch weitgehend unter dem Radar der meisten Krypto-Investoren, was einzigartige Chancen für Früheinsteiger bietet.

