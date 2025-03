XRP-Kursprognose nach SEC-Einigung: Analysten sehen Potenzial für 1500% Wachstum

Nach der Beilegung des jahrelangen Rechtsstreits zwischen der SEC und Ripple zeigt der XRP-Kurs deutliche Erholungstendenzen. Innerhalb von sieben Tagen legte die Kryptowährung um 7 Prozent zu, im 14-Tage-Vergleich sogar um beachtliche 15 Prozent. Aktuell notiert XRP bei 2,45 US-Dollar und liegt damit noch rund 29 Prozent unter seinem Allzeithoch von 3,40 US-Dollar aus dem Jahr 2018. Doch Analysten sehen nun deutlich größeres Potenzial - mit Prognosen, die eine Verfünfzehnfachung des Kurses für möglich halten.

Nachholbedarf nach Jahren der Stagnation

Für XRP-Investoren waren es turbulente Zeiten. Eine der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung wurde endlich von der Last des SEC-Rechtsstreits befreit, wodurch Ripple nun seine ambitionierten Pläne fortsetzen und starke Partner für bedeutende Kooperationen finden kann. Lange Zeit war unklar, ob Ripple den Rechtsstreit gewinnen würde und wie es mit XRP weitergehen würde, falls das Gericht der SEC Recht geben sollte.

Dass XRP die letzten Bullenruns weitgehend verpasst hat, ist bekannt - der Kurs kam kaum vom Fleck. Nun könnte sich das Blatt jedoch wenden. Mit einem Anstieg von 280 Prozent gegenüber dem Vorjahr zeigt XRP bereits beachtliche Dynamik. Die entscheidende Frage ist nun: Welcher Preis ist realistisch zu erwarten?

Enormes Aufwärtspotenzial laut Experten

Krypto-Analyst Gert van Langen hat auf X eine bemerkenswerte Prognose veröffentlicht: Der XRP-Kurs habe über sieben Jahre einen doppelten Boden ausgebildet und könnte jetzt entsprechend nach oben explodieren. Mit Verweis auf den Bullenmarkt von 2017 und Anfang 2018 prognostiziert van Langen zunächst einen Anstieg auf über 8 US-Dollar, was einem Kurspotenzial von rund 250 Prozent entspricht. Doch seine Analyse geht noch weiter - der Preis könnte sogar auf 38 US-Dollar steigen, was einem Kurspotenzial von beeindruckenden 1550 Prozent entsprechen würde.

Auch Ali Martinez, einer der bekanntesten Analysten in der Krypto-Szene, unterstreicht das Potenzial von XRP. Er weist darauf hin, dass der Kurs aus einer keilförmigen Bewegung nach oben ausgebrochen ist und damit ein deutliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Martinez nennt ein Kursziel von 15 US-Dollar, was einem Kurspotenzial von über 500 Prozent entspricht.

