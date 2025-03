Bitcoin überschreitet 88.000 Dollar-Marke: Experten rechnen mit weiteren Höchstständen

Bitcoin zeigt eine beeindruckende Kursentwicklung und nähert sich der Marke von 88.000 US-Dollar. Nach dem jüngsten Ausbruch folgte eine kurze Seitwärtsphase, die von Marktbeobachtern als klassisches Durchatmen interpretiert wird. Auf Chart-Ebene gab es mehrere Abwärtskorrekturen, die jedoch nicht unter 76.500 US-Dollar fielen. Die Zeichen stehen aktuell auf Fortsetzung des Aufwärtstrends, was dem Kurs neue Stabilität verleiht und die Frage aufwirft, ob bald neue Höchststände erreicht werden könnten.

Makroökonomische Faktoren unterstützen den Bitcoin-Aufschwung

Die gesamtwirtschaftliche Lage bleibt zwar angespannt, zeigt jedoch positive Signale für Bitcoin. Am 2. April könnte Donald Trump neue Zölle verkünden, die anfänglich als potenzielle Belastung für die Wirtschaft galten. Zuletzt mehrte sich jedoch die Einschätzung, dass diese Maßnahmen weniger drastisch ausfallen könnten als befürchtet. Diese Entwicklung sorgte für Erleichterung am Markt und befeuerte die Erwartung, dass Bitcoin in naher Zukunft die 90.000 US-Dollar-Marke überschreiten könnte.

BitMEX-Mitgründer Arthur Hayes setzt das Ziel noch höher an. Er hält ein Übertreffen des bisherigen Allzeithochs für möglich, ohne dass der Kurs erneut auf 76.500 US-Dollar zurückfallen muss. Seine Prognose deutet darauf hin, dass Bitcoin in den kommenden Monaten nicht nur den früheren Höchststand überwinden, sondern langfristig in Richtung 110.000 oder sogar 200.000 US-Dollar steigen könnte. Der Markt folgt dabei oft den Liquiditätsbedingungen: Wenn die US-Notenbank zu einer quantitativen Lockerung übergeht, stärkt dies typischerweise risikoreichere Anlagen wie Bitcoin.

Altcoins profitieren vom positiven Marktumfeld

Die positive Stimmung erfasst auch den breiteren Kryptomarkt: Viele Altcoins ziehen mit nach oben. Ethereum verzeichnete einen Anstieg von rund 9 Prozent, ebenso konnten Ripple und Solana deutliche Zuwächse verbuchen. Diese breite Marktbewegung unterstreicht das wachsende Vertrauen der Investoren in den gesamten Kryptosektor.

Das tägliche Handelsvolumen bei Bitcoin ist auf etwa 20,43 Milliarden US-Dollar gestiegen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,73 Billionen US-Dollar rückt der nächste signifikante Kurssprung in greifbare Nähe. Michael Saylor, CEO von Strategy, sieht einen direkten Zusammenhang zwischen der steigenden globalen Geldmenge und dem Bitcoin-Kurs. Seine Firma untermauerte diese Überzeugung kürzlich mit einer Kapitalaufnahme von 711 Millionen US-Dollar, die für weitere Bitcoin-Käufe bestimmt ist. Solche Entscheidungen großer Marktteilnehmer sorgen für zusätzlichen Rückenwind.

BTC Bull Token: Vielversprechender Presale mit Bitcoin-Belohnungssystem

Während Bitcoin an neuen Höchstmarken arbeitet, gewinnen auch Projekte an Bedeutung, die rund um die führende Kryptowährung neue Konzepte einführen. Ein solcher Ansatz kommt vom Team des BTC Bull Token ($BTCBULL). Die Idee dahinter ist bemerkenswert: Token-Inhaber erhalten Bitcoin-Ausschüttungen, sobald Bitcoin bestimmte Preisschwellen überschreitet. Der erste Airdrop erfolgt bei 150.000 US-Dollar und setzt sich dann in 50.000-Dollar-Schritten fort.

Bei einem Bitcoin-Kurs von 125.000 US-Dollar wird zudem eine automatische Token-Verbrennung aktiviert, die das Angebot reduziert und damit potenziell den Wert der verbleibenden Tokens steigert. Technisch basiert dieses System auf einer multichainfähigen Wallet-Lösung (Best Wallet), in der sowohl Bitcoin als auch die ERC-20-Tokens verwaltet werden können. Wer BTC Bull Tokens besitzt und im Best Wallet aufbewahrt, erhält die Bitcoin-Airdrops automatisch.

