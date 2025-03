USA beendet Debanking: Neue Perspektiven für die Krypto-Branche

Der Kryptosektor in den USA erfährt aktuell einen bedeutenden Wandel im regulatorischen Umfeld. Die Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) hat das umstrittene Kriterium des "Reputationsrisikos" aus ihren Regularien gestrichen - ein Instrument, das bisher häufig genutzt wurde, um Banken zur Schließung von Krypto-Konten zu drängen, selbst wenn keine rechtliche Grundlage dafür bestand. Diese Entwicklung markiert einen entscheidenden Wendepunkt für die Krypto-Branche, die während der vorherigen Regierung unter der inoffiziell als "Operation Chokepoint 2.0" bekannten Initiative erheblich gelitten hatte.

Ende des Debanking eröffnet neue Chancen

Der Zugang zu Bankdienstleistungen ist für Krypto-Unternehmen von essentieller Bedeutung, um in der globalen Wirtschaft bestehen zu können. Ohne funktionierende Bankverbindungen können diese Firmen keine Fiat-Zahlungen abwickeln, Gehälter auszahlen oder regulatorische Anforderungen erfüllen.

Während der sogenannten "Operation Chokepoint 2.0" wurden Banken unter Druck gesetzt, Konten von Blockchain-Firmen zu schließen, oft ohne klare Begründung. Dies führte zu erheblichen operativen Problemen für die betroffenen Unternehmen und behinderte Innovation und Wachstum im Kryptosektor. Die mangelnde Transparenz und das Fehlen rechtlicher Grundlagen für viele dieser Maßnahmen verstärkten die Unsicherheit in der Branche zusätzlich.

Regulatorischer Kurswechsel unter neuer Führung

Die Abschaffung des "Reputational Risk" als Aufsichtskriterium signalisiert einen deutlichen politischen Kurswechsel in den USA. Bisher konnten Aufsichtsbehörden Banken bestimmte Geschäftsbeziehungen - etwa mit Krypto-Unternehmen - untersagen oder erschweren, wenn sie der Meinung waren, dass diese dem Ansehen der Bank schaden könnten. Diese vage und schwer messbare Kategorie bot viel Interpretationsspielraum.

Bereits in den ersten Tagen der neuen Administration deuten mehrere Entscheidungen darauf hin, dass eine offenere Haltung gegenüber dem Kryptosektor angestrebt wird. Statt regulatorischer Blockade soll nun ein konstruktiver Rahmen geschaffen werden. Diese Entwicklung könnte langfristig den Weg für mehr Rechtssicherheit ebnen und die USA zu einem globalen Treiber eines progressiveren Krypto-Umfelds machen.

Solaxy: Solana Layer-2-Lösung im attraktiven Presale

Mit der verbesserten regulatorischen Landschaft rückt der Fokus wieder auf fundamentale technologische Fortschritte. Ein besonders vielversprechendes Projekt ist Solaxy ($SOLX), das sich mit großen Schritten der 30-Millionen-Dollar-Marke im laufenden Vorverkauf nähert. Als erste Layer-2-Lösung für Solana soll Solaxy konkrete technische Schwächen der Hauptchain adressieren und die Skalierbarkeit des Netzwerks verbessern.

Die Kernidee von Solaxy basiert auf der Auslagerung von Transaktionen: Mittels Rollup-Technologie werden Daten zunächst außerhalb der Solana-Blockchain verarbeitet und später gebündelt zurückgeführt. Dieser Mechanismus reduziert nicht nur Transaktionskosten und Netzwerklatenzen, sondern schützt das Netzwerk auch besser vor Überlastungen durch Bots - eine bekannte Schwachstelle Solanas, die bei starker Auslastung wiederholt für Probleme sorgte.

