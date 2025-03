Ein italienisches Projekt auf europäischer Ebene, das als strategisch für die nachhaltige Rückgewinnung kritischer Rohstoffe aus Abfällen anerkannt ist

Circular Materials, ein italienisches Unternehmen, das auf die Rückgewinnung und Verwertung von Metallen aus Industrieabwässern spezialisiert ist, wurde zusammen mit drei weiteren Projekten in Italien und 46 in Europa als strategisches Projekt im Rahmen der Verordnung über kritische Rohstoffe (CRMA) ausgewählt.

Die CRMA zielt darauf ab, den Zugang Europas zu strategischen Rohstoffen zu sichern, indem die Recyclingbemühungen verstärkt und die Abhängigkeit von Importen verringert werden. Hier spielt Circular Materials eine Schlüsselrolle: Die patentierte Innovation des Unternehmens, SWaP (Supercritical Water Precipitation (Ausfällung von überkritischem Wasser)), nutzt die Eigenschaften von überkritischem Wasser, um wertvolle Metalle mit einer Effizienzrate von 99 zurückzugewinnen, wodurch der Verlust von Ressourcen verhindert und die Produktion von giftigen Schlämmen eliminiert wird.

"Dies ist ein Meilenstein, der unser Engagement für die Bereitstellung einer nachhaltigen Alternative zum traditionellen Bergbau bestätigt und ein wichtiger Treiber für unsere Expansion auf europäischer Ebene ist. Wir werden weiterhin eng mit wichtigen Interessengruppen zusammenarbeiten, um die Rolle Europas bei der verantwortungsvollen Bewirtschaftung kritischer Ressourcen zu verbessern", so Marco Bersani, Gründer und CEO. "Wir haben das Privileg, in Italien und Europa erfolgreich zu sein, wo Institutionen einen starken Fokus und ein starkes Engagement für Zirkularität und Nachhaltigkeit zeigen."

Die Anerkennung als strategisches Projekt ermöglicht es Circular Materials, seinen industriellen Entwicklungsplan zu beschleunigen, indem es von gestrafften Genehmigungsverfahren und einem verbesserten Zugang zu öffentlichen Mitteln profitiert, um schneller Rückgewinnungszentren in ganz Europa zu errichten.

Das Unternehmen wurde 2019 gegründet und 2020 von 360 Capital unterstützt. Es eröffnete seine erste zugelassene Anlage in Padua, wo ein Team von 24 Mitarbeitern Nickel, Kupfer, Zinn, Chrom und Edelmetalle mit einer Verarbeitungskapazität von etwa 1.000 Tonnen Abwasser pro Jahr zurückgewinnt. Bis 2026 wird in Italien eine neue Anlage mit einer industriellen Abwasserbehandlungskapazität von bis zu 20.000 Tonnen pro Jahr und einer Verwertung von über 4.000 Tonnen strategischer Metalle pro Jahr über ein Netzwerk von Knotenpunkten in wichtigen Industriegebieten in der gesamten EU bis 2030 installiert.

Im Einklang mit der Strategie "Clean Industrial Deal" positioniert sich Circular Materials als wichtiger Partner für strategische Branchen darunter Batterien, Halbleiter, Verteidigung und Luft- und Raumfahrt -, um nachhaltiger und widerstandsfähiger gegenüber den globalen Rohstoffherausforderungen zu werden.

Circular Materials ist ein bahnbrechendes Unternehmen mit einer proprietären Technologie zur Rückgewinnung strategischer Metalle aus Industrieabwässern durch einen nachhaltigen und hocheffizienten Prozess. Das Unternehmen hat die Supercritical-Water-Precipitation- (SWaP)Technologie entwickelt und patentiert, die gleichzeitig Abwasser behandelt und Metall zurückgewinnt, wodurch die Produktion von giftigem Schlamm vermieden und die Umweltbelastung sowohl in Bezug auf Abfall als auch auf Emissionen erheblich reduziert wird.

Durch die Nutzung der einzigartigen Eigenschaften von überkritischem Wasser bietet Circular Materials eine wettbewerbsfähige, sichere, modulare und vielseitige Lösung, die ganze Branchen in Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit verwandeln kann, indem sie deren Umweltauswirkungen mit einer positiven CO2-Bilanz reduziert. Weitere Informationen: www.circularmaterials.it

