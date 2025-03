Die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Digital Intelligence-Plattform von Fivecast verändern die Einhaltung von Vorschriften und das Risiko bei zunehmendem regulatorischem Druck und einem erneuerten weltweiten Vorgehen gegen alle Arten von Geldwäsche

LONDON, March 27, 2025auf den Markt für die Einhaltung von Vorschriften zur Finanzkriminalität gebracht, die es Finanzinstituten ermöglicht, Ermittlungen bei Finanzkriminalität, die Bekämpfung von Geldwäsche (Anti-Money Laundering, AML), die Kundenidentifizierung (Know Your Customer, KYC) und die erweiterte Sorgfaltspflicht (Enhanced Due Diligence, EDD) durch Online-Datenanalysen radikal zu optimieren.

Fivecast ermöglicht es Finanzermittlungsteams, das Kundenrisiko schnell und effizient anhand großer Mengen an Online-Informationen zu bewerten. Die Plattform von Fivecast liefert relevante und umsetzbare Informationen aus einer Vielzahl von Online-Datenquellen und ermöglicht so eine umfassende Ermittlung von digitalen Fußabdrücken in Kombination mit einer detaillierten, KI-gesteuerten Multimedia-Datenanalyse. Bei den aktuellen Quellen und Methoden, die für Finanzermittlungen verwendet werden, fehlen kritische, risikobasierte Informationen über Kunden, was dazu führt, dass Finanzinstitute ihr Risiko stark unterschätzen.

Der Bedarf an genauen, aktuellen und globalen Daten war noch nie so groß wie heute. Die globale Regulierungslandschaft verändert sich rasant und erfordert neue Datenquellen, um den sich entwickelnden Sorgfaltspflichten für die Einhaltung der Geldwäschebekämpfung gerecht zu werden. Dies wird in den Leitlinien und Genehmigungsanordnungen von Regierungsbehörden und Finanzaufsichtsbehörden in ganz Europa, den USA und Australien hervorgehoben. Im Jahr 2024 beliefen sich die von US-Aufsichtsbehörden allein verhängten weltweiten Strafen im Zusammenhang mit Finanzkriminalität auf über 4,3 Mrd. USD.

Duane Rivett, Mitbegründer von Fivecast und VP of Strategic Growth, dazu: "Die weitaus höhere Geschwindigkeit und Genauigkeit unserer digitalen Informationsplattform rationalisiert langsame, arbeitsintensive Prozesse in einem für Finanzinstitute hochsensiblen Bereich. Genauso wie nationale Sicherheitsbehörden unsere Lösungen nutzen, um extremistische oder terroristische Netzwerke online zu analysieren, tun dies auch Banken, allerdings mit einem etwas anderen Fokus auf EDD, AML und KYC."

Die Lösungen von Fivecast ermöglichen es Finanzermittlungsstellen, das Risikoprofil eines Kunden effizient und genau zu bewerten, um Vortaten und das Risiko eines Kunden schnell zu identifizieren und einen echten risikobasierten Ansatz für die Einhaltung von Vorschriften zu verfolgen, während die Kosten für die Einhaltung von Vorschriften minimiert werden.

Über Fivecast:

Fivecast ist ein weltweit führender Anbieter von Digital Intelligence-Lösungen, die es Finanzinstituten ermöglichen, das Risikoprofil eines Kunden effizient und genau zu bewerten und umsetzbare Erkenntnisse aufzudecken, die für die Reduzierung von Geschäftsrisiken von entscheidender Bedeutung sind, während gleichzeitig die Kosten für die Einhaltung von Vorschriften gesenkt werden. Fivecast entstand aus einer einzigartigen Zusammenarbeit zwischen Regierungsbehörden und weltweit führenden Forschungseinrichtungen, um die Herausforderungen im Zusammenhang mit Big Data zu bewältigen, mit denen Finanzinstitute heute konfrontiert sind.

