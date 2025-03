© Foto: Jörg Sarbach - dpa

US-Präsident Trump macht ernst: Ab dem 2. April gelten Sonderzölle in Höhe von 25 Prozent auf nicht in den USA hergestellte Autos. Asiatische Autowerte brechen daraufhin ein. Die Details.Die Aktienkurse asiatischer Automobilhersteller sind massiv unter Druck geraten, nachdem US-Präsident Donald Trump überraschend neue Importzölle auf Fahrzeuge angekündigt hat. Ab dem 2. April sollen nicht in den USA produzierte Autos und leichte Nutzfahrzeuge mit einem Zoll von 25 Prozent belegt werden. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender CNBC darüber berichtet. Besonders stark fielen die Aktien japanischer Automarken. Toyota verlor 3,69 Prozent, Honda 2,91 Prozent, Nissan 2,92 Prozent und Mazda sogar …