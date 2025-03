DJ US-Regierung kündigt zusätzlichen Zoll von 25 Prozent auf Autoimporte an

DOW JONES--US-Donald Präsident Trump hat 25 Prozent Zoll auf alle Autoimporte angekündigt. "Wir werden 25 Prozent Zölle auf alle Autos erheben, die nicht in den Vereinigten Staaten hergestellt werden", sagte Trump am Mittwoch im Oval Office. Ausnahmeregelungen für Länder wie Kanada und Mexiko, die ein Freihandelsabkommen mit den USA haben, scheinen damit ausgeschlossen zu sein. Die USA werden am 3. April mit der Erhebung der Autozölle beginnen, sagte Trump.

Die Zölle würden auf fertige Autos und Autoteile erhoben, sagte ein hoher Regierungsbeamter. Die Regierung hatte erwogen, Autoteile von den Zöllen auszunehmen. Teile, die mit dem bisherigen Handelsabkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada übereinstimmen, bleiben jedoch zollfrei, bis das Handelsministerium ein Verfahren zur Anwendung von Zöllen auf nicht-amerikanische Inhalte einführe, schrieb der stellvertretende Pressesprecher des Weißen Hauses, Harrison Fields, online.

Der Zollsatz von 25 Prozent soll zusätzlich zu bestehenden Zöllen erhoben werden, darunter die derzeit von den USA erhobene Abgabe von 2,5 Prozent sowie die Zölle von 25 Prozent auf leichte Nutzfahrzeuge, erklärte der Regierungsbeamte weiter. Fast die Hälfte der in den USA im Jahr 2024 verkauften Neufahrzeuge wurde außerhalb der USA montiert. Mexiko ist der größte Autoexporteur in die USA und liefert Pickups von General Motors, Ram und Toyota sowie erschwingliche Limousinen von Nissan und VW sowie Luxusmodelle von BMW und Audi.

