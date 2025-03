Curatis Holding AG / Key word(s): Annual Results/Strategic Company Decision

Curatis: Umsatzwachstum von 30% im Vertrieb - dazu deutliche Ausweitung Patientenzielgruppe beim Lead-Projekt C-PTBE-01



27-March-2025 / 07:00 CET/CEST

Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR Liestal, Schweiz, 27. März 2025: Die Curatis Holding AG (SIX:CURN, "Curatis") weist für das Jahr 2024 einen Geschäftserlös von CHF 6.9m aus, wobei die Curatis AG hierin nur für 8 Monate berücksichtigt ist. Die Curatis AG konnte den Umsatz im Vertriebsgeschäft im gesamten Jahr 2024 im Vergleich zu 2023 um 30% Prozent auf CHF 9.5m steigern. Weitere Kernaussagen: Curatis erhöht die Schätzung für die Anzahl der adressierten Patienten beim Lead-Projekt C-PTBE-01 um den Faktor 20.

Auslöser dafür ist, dass Curatis für C-PTBE-01 eine Biologics License beantragen kann, die mit einem 12-jährigen Marktschutz in den USA einhergeht. Dies legt eine Ausweitung der Indikationen nahe, nämlich von der Indikation PTBE bei Diffusem Mittelliniengliom (DMG) bei Kindern auf PTBE bei weiteren primären und metastatischen Hirntumoren bei Kindern und Erwachsenen.

Ein Meeting mit der US-Medikamentenbehörde FDA zur Besprechung einer möglichen pivotalen Phase-III-Studie für C-PTBE-01 ist in Vorbereitung und wird für Q2 angestrebt.

Die starke Cashposition von CHF 3m per Ende Jahr kombiniert mit dem positiven, wachsenden Cashflow aus dem Vertrieb und die schlanke Aufstellung sichern die operative Tätigkeit von Curatis solide ab. Geschäftsentwicklung und Finanzen Die Produkterlöse betrugen im 2024 CHF 6.4m und die Serviceerlöse CHF 0.5m, wobei die Curatis AG, welche am 26. April 2024 akquiriert wurde, hierin nur für 8 Monate enthalten ist. Die Curatis AG konnte den Umsatz ihres Distributionsgeschäftes im gesamten Jahr 2024 von CHF 7.3m (2023) auf CHF 9.5m (2024) steigern, was einem Wachstum von 30% entspricht. Dieses starke Wachstum ist auf ein erhebliches organisches Wachstum sowie auf neu eingeführte Produkte zurückzuführen. Es entspricht der Strategie von Curatis, Produkte in der Registrationsphase zu unterstützen um nachfolgend den Vertrieb zu übernehmen, sowie schon eingeführte Produkte von Mitbewerbern zu übernehmen. Der operative Verlust über die Periode betrug CHF 3.3m und umfasst mehrere nicht cash-relevante Sondereffekte wie z.B. Personalkosten aufgrund der Neubewertung des Optionsplanes, welchen die Curatis AG seit 2015 führte (CHF 2.5m). Zusätzlich fielen einmalige Kosten für die Abwicklung der Transaktion an (ca. CHF 1.3m). Die starke Cash-Position der Curatis per 31. Dezember 2024 im Umfang von CHF 3.0m kombiniert mit einem positiven Cashflow aus dem operativen Geschäft der Curatis AG (ohne Transaktionskosten und Entwicklungskosten) sowie der schlanken Aufstellung sichert die operative Tätigkeit von Curatis ab. In CHFm 31. Dezember 2024 31. Dezember 2023 Umsatz 6.9 0 Operatives Ergebnis (3.3) (16.3) Davon nicht cash wirksam (2.5) (12.4) Davon Transaktionskosten (1.3) 0 Liquide Mittel 3.0 0

Lead Projekt C-PTBE-01: Deutlich mehr adressierbare Patienten Am 14. November 2024 hat Curatis bekanntgegeben, dass die Zulassung des Lead-Projektes C-PTBE-01 neu über den Weg der Biologic License Application (BLA) beantragt wird. Während sich der Pfad der Phase-III-Studie und der Zulassung mit Fokus auf Kinder voraussichtlich nicht ändert, wird sich die Entwicklung von C-PTBE-01 nicht mehr nur auf PTBE bei Kindern mit Diffusem Mittelliniengliom (DMG) konzentrieren. Der erweitere Zielgruppe umfasst neu Kinder und Erwachsene mit PTBE bei primären und metastatischen Hirntumoren. Curatis evaluiert, kurz nach der pädiatrischen Studie eine Studie mit erwachsenen Patienten mit PTBE durchzuführen. Curatis erhöht daher die Schätzung des adressierbaren Patientenpools von heute unter 1,000 Patienten (nur PTBE bei Kindern mit DMG) in den USA auf das ungefähr 20fache an Patienten in den USA (Kinder in weiteren Indikationen sowie Erwachsene). Dasselbe gilt für Regionen ausserhalb von USA. Ausblick 2025: Stabiles Umsatz- und Gewinnwachstum sowie Fortschritte bei C-PTBE-01 erwartet Die ersten Monate von 2025 verliefen im Rahmen des Budgets. Curatis ist zuversichtlich, den Umsatz für das Jahr 2025 weiter steigern zu können. Die CMC-Entwicklungsaktivitäten (Arzneimittelwirkstoff und Arzneimittelprodukt) für C-PTBE-01 verlaufen planmässig. Eine erste Charge des Wirkstoffs wurde zwischenzeitlich produziert. Ein Meeting mit der US-Medikamentenbehörde FDA zur Besprechung einer möglichen pivotalen Phase-III-Studie für C-PTBE-01 ist in Vorbereitung. Das Treffen mit der FDA ist für das Q2 2025 geplant. Zudem finden erste Gespräche im Bereich Partnering statt, welche nach dem Meeting mit der FDA intensiviert werden. Für eine ausführlichere Besprechung der Zahlen verweisen wir auf den Geschäftsbericht und den zugehörigen Management Report, der auf der Website von Curatis unter www.curatis.com aufgeschaltet ist. Es findet keine Präsentation zu den Jahreszahlen statt, das Unternehmen steht jedoch für Fragen zur Verfügung. Die ordentliche Generalversammlung wird am 23. Mai 2025 um 14.30 Uhr in Pratteln stattfinden. Vertiefende Informationen zu C-PBTE-01 Peritumorale Hirnödeme treten im Zusammenhang mit zahlreichen primären und metastatischen Hirntumoren auf, was zu indirekter Beeinträchtigung von Hirnfunktionen durch eine Ansammlung von extrazellulärer Flüssigkeit in der Umgebung des Tumors führt. Peritumorale Hirnödeme können Symptome wie Kopfschmerzen, Erbrechen und neurologische Funktionsstörungen wie Lähmungen, Sprachstörungen, Sehprobleme und einen veränderten mentalen Status verursachen. Sie können lebensbedrohlich sein. Die Standard-Behandlungsmethode von PTBE ist die Anwendung von Kortikosteroiden. Diese haben häufig gravierende Nebenwirkungen wie schwere Myopathien, Muskelschwund, krankhafte Gewichtszunahme, Osteoporose, Gastritis, gastrointestinale Blutungen, Bluthochdruck und Persönlichkeitsveränderungen. C-PTBE-01 hat in zwei klinischen Sicherheits- und Wirksamkeitsstudien einen starken steroid-sparenden Effekt gezeigt, der zu einer deutlichen Reduzierung oder dem vollständigen Ersatz des Steroidgebrauchs führen kann. Dies kann die schweren Steroid-induzierten Nebenwirkungen lindern und somit die Lebensqualität der Betroffenen verbessern. Über Curatis Curatis Holding AG ist ein börsenkotiertes Unternehmen (CURN.SW), das sich auf die Endentwicklung und die Vermarktung von Medikamenten gegen seltene und sehr seltene Krankheiten spezialisiert hat. Curatis verfügt über ein Vertriebsportfolio von mehr als 40 Produkten und über eine Pipeline mit Orphan-Drug-Produkten und Spezialisten-Produkten. Mehr Informationen finden sie auf der Website www.curatis.com. Kontakt

Patrick Ramsauer

CFO Curatis

Tel: +41 61 927 8777

ir@curatis.com Disclaimer The information contained in this media release and in any link to our website indicated herein is not for use within any country or jurisdiction or by any persons where such use would constitute a violation of law. If this applies to you, you are not authorized to access or use any such information. This media release contains "forward-looking statements" that are based on our current expectations, assumptions, estimates and projections about us and our industry. Forward-looking statements include, without limitation, any statement that may predict, forecast, indicate or imply future results, performance or achievements, and may contain the words "may", "will", "should", "continue", "believe", "anticipate", "expect", "estimate", "intend", "project", "plan", "will likely continue", "will likely result", or words or phrases with similar meaning. Undue reliance should not be placed on such statements because, by their nature, forward-looking statements involve risks and uncertainties, including, without limitation, economic, competitive, governmental and technological factors outside of the control of Curatis Group, that may cause Curatis' business, strategy or actual results to differ materially from the forward-looking statements (or from past results). For any factors that could cause actual results to differ materially from the forward-looking statements contained in this media release, please see the risk factors included in our listing prospectus in connection with the Business Combination. Curatis Group undertakes no obligation to publicly update or revise any of these forward-looking statements, whether to reflect new information, future events or circumstances or otherwise. It should further be noted that past performance is not a guide to future performance. Persons requiring advice should consult an independent adviser. The information contained in this media release is not an offer to sell or a solicitation of offers to purchase or subscribe for securities. This media release is not a prospectus within the meaning of the Swiss Financial Services Act nor a prospectus under any other applicable laws. Some financial information in this media release has been rounded and, as a result, the figures shown as totals in this media release may vary slightly from the exact arithmetic aggregation of the figures that precede them.

End of Inside Information