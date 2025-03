EQS-News: SMA Solar Technology AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

SMA Gruppe: Geschäftsentwicklung 2024 beeinflusst durch herausforderndes Marktumfeld sowie Einmaleffekte aus Restrukturierungs- und Transformationsprogramm



27.03.2025 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SMA Gruppe: Geschäftsentwicklung 2024 beeinflusst durch herausforderndes Marktumfeld sowie Einmaleffekte aus Restrukturierungs- und Transformationsprogramm Konzernumsatz bei 1.530,0 Mio. Euro deutlich unter Vorjahr (2023: 1.904,1 Mio. Euro)

EBITDA reduziert sich von 311,0 Mio. Euro auf -16,0 Mio. Euro

Ergebnis maßgeblich durch Wertminderungen auf Vorräte und Restrukturierungsaufwand einmalig belastet

Prognose 2025: Umsatz von 1.500 bis 1.650 Mio. Euro; EBITDA von 70 bis 110 Mio. Euro Niestetal, 27. März 2025 - Die SMA Solar Technology AG (SMA/ISIN: DE000A0DJ6J9/FWB: S92) bestätigt die am 5. März 2025 veröffentlichten vorläufigen Zahlen für das Gesamtjahr 2024 und die Prognose für 2025. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 sank der Konzernumsatz um 19,7 Prozent auf 1.530,0 Mio. Euro (2023: 1.904,1 Mio. Euro). Die Bruttomarge lag mit 16,5 Prozent (2023: 29,4%) deutlich unter dem Vorjahresniveau, insbesondere getrieben durch die geringere Profitabilität in den Segmenten Home Solutions und Commercial & Industrial Solutions [1] sowie Einmaleffekte im Rahmen der Restrukturierung. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erreichte -16,0 Mio. Euro [2] und lag damit deutlich unter dem Vorjahr (2023: 311,0 Mio. Euro). Dies entspricht einer EBITDA-Marge von -1,0 Prozent (2023: 16,3%). Gründe für diese Entwicklung waren unter anderem eine niedrigere Fixkostendegression durch den geringen Absatz in den Segmenten Home Solutions und Commercial & Industrial Solutions, Kostensteigerungen sowie Wertminderungen auf Vorräte und Rückstellungen im Zusammenhang mit dem Restrukturierungs- und Transformationsprogramm. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) im Konzern sank von 269,5 Mio. Euro auf -93,1 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2024 (EBIT-Marge 2024: -6,1%; 2023: 14,2%). Das Konzernergebnis reduzierte sich auf -117,7 Mio. Euro (2023: 225,7 Mio. Euro), und das Ergebnis je Aktie sank entsprechend auf -3,39 Euro (2023: 6,50 Euro). Die verkaufte Wechselrichter-Leistung im Gesamtjahr 2024 lag bei 19,5 GW (2023: 20,5 GW). Die Nettoliquidität lag mit 84,2 Mio. Euro deutlich unter dem Vorjahr (31. Dezember 2023: 283,3 Mio. Euro). Im Vergleich zur Nettoliquidität zum Ende des dritten Quartals 2024 in Höhe von 45,1 Mio. Euro konnte dagegen eine deutliche Verbesserung erzielt werden. Die Eigenkapitalquote reduzierte sich auf 35,9 Prozent (31. Dezember 2023: 42,3%). Starke Umsatz- und Ergebnisentwicklung im Segment Large Scale & Project Solutions Das Segment Large Scale & Project Solutions verzeichnete erneut ein deutliches Umsatzwachstum von 39,1 Prozent auf 1.175,8 Mio. Euro (2023: 845,0 Mio. Euro). Der Anteil am Gesamtumsatz erhöhte sich auf 76,9 Prozent (2023: 44,4%). Die Region Americas machte 48,5 Prozent (2023: 48,6%), APAC 13,9 Prozent (2023: 10,5%) und EMEA 37,6 Prozent (2023: 40,9%) des Segmentumsatzes aus. Das EBIT stieg signifikant auf 227,0 Mio. Euro (2023: 103,8 Mio. Euro). Hierzu beigetragen hat die Umsatzsteigerung, ein profitabler Produktmix und der Verkauf der ersten Batteriespeichergesellschaft durch die Altenso GmbH. Die EBIT-Marge lag bei 19,3 Prozent (2023: 12,3%). Die Umsatzerlöse im Segment Home Solutions sanken deutlich um 70,6 Prozent auf 170,3 Mio. Euro (2023: 580,2 Mio. Euro). Der Anteil am Gesamtumsatz lag damit bei 11,1 Prozent (2023: 30,5%). Die Region EMEA hat mit 92,9 Prozent (2023: 96,9%) weiterhin den höchsten Umsatzanteil. Die Region Americas trug 5,3 Prozent (2023: 2,0%) und APAC 1,8 Prozent (2023: 1,1%) bei. Das EBIT sank durch den preis- und mengenbedingten Umsatzrückgang sowie die erhöhten Kosten und Wertminderungen auf Vorräte auf -150,7 Mio. Euro (2023: 148,0 Mio. Euro). Darüber hinaus belasteten Rückstellungen für Abnahmeverpflichtungen, die Wertminderung einer Produktionslinie sowie Wertminderungen auf aktivierte Entwicklungsprojekte das Segmentergebnis. Die EBIT-Marge lag damit bei -88,5 Prozent (2023: 25,5%). Ebenfalls einen deutlichen Umsatzrückgang verzeichnete das Segment Commercial & Industrial Solutions um 61,6 Prozent auf 183,8 Mio. Euro infolge der schwachen Nachfrage bei gleichzeitig hohen Lagerbeständen bei Distributoren und Installateuren (2023: 478,9 Mio. Euro). Der Anteil am Gesamtumsatz der SMA Gruppe betrug 12,0 Prozent (2023: 25,1%). 74,0 Prozent der Segmentumsätze entfielen auf die Region EMEA, 17,0 Prozent auf Americas und 9,0 Prozent auf APAC (2023: 80,8% EMEA, 11,7% Americas, 7,5% APAC). Das EBIT reduzierte sich auf -164,3 Mio. Euro (2023: 22,7 Mio. Euro) mit einer EBIT-Marge von -89,4 Prozent (2023: 4,7%). Gründe für diese Entwicklung waren der gesunkene Umsatz sowie die erhöhten Kosten und Wertminderungen auf Vorräte. Zudem wirkten sich Rückstellungen für Abnahmeverpflichtungen sowie Wertminderungen auf aktivierte Entwicklungsprojekte belastend auf das Segmentergebnis aus. Auftragsbestand spiegelt unterschiedliche Nachfragedynamik in Segmenten wider Der Auftragsbestand der SMA Gruppe lag mit 1.355,6 Mio. Euro zum 31. Dezember 2024 erwartungsgemäß unterhalb des Auftragsbestands zum Ende des Vorjahres aufgrund der gesunkenen Nachfrage in den Segmenten Home Solutions und Commercial & Industrial Solutions (31. Dezember 2023: 1.705,0 Mio. Euro). Auf das Produktgeschäft entfielen 1.033,3 Mio. Euro (31. Dezember 2023: 1.329,8 Mio. Euro). Eine anhaltend hohe Nachfrage verzeichnete das Segment Large Scale & Project Solutions mit einem Anstieg des Auftragsbestands auf 982 Mio. Euro (31. Dezember 2023: 914 Mio. Euro), gefolgt von C&I mit 31 Mio. Euro und Home Solutions mit 21 Mio. Euro (31. Dezember 2023: C&I: 238 Mio. Euro; Home: 177 Mio. Euro). Der Vorstand bestätigt die Gesamtjahresprognose vom 5. März 2025 mit einem Umsatz von 1.500 Mio. Euro bis 1.650 Mio. Euro und einem EBITDA von 70 Mio. Euro bis 110 Mio. Euro. Weiterführende Informationen Den geprüften Konzernabschluss und den Geschäftsbericht für 2024 hat SMA heute veröffentlicht. Den Geschäftsverlauf sowie das Restrukturierungs- und Transformationsprogramm wird der Vorstand im Rahmen einer virtuellen Bilanzpressekonferenz um 10.30 Uhr sowie einer Telefonkonferenz für Analysten und Investoren um 13:30 Uhr erläutern. Über SMA Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik- und Speicher-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar- und Batterie-Wechselrichtern, ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen und Speichersysteme aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen sowie Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und Power-to-Gas-Anwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen runden das Angebot ab. Die innerhalb der letzten 20 Jahre weltweit installierten SMA Solar-Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von rund 132 GW tragen jährlich zur Vermeidung von über 70 Mio. Tonnen CO 2 -Ausstoß bei. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.600 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im SDAX gelistet. SMA Solar Technology AG Sonnenallee 1 34266 Niestetal Germany Kontakt Presse: Dagmar Buth-Parvaresh Tel.+49 561 9522 421414 Presse@SMA.de Kontakt Investor Relations: Viona Brandt Tel. +49 175 93 93 320 Investor.Relations@SMA.de Disclaimer: Diese Pressemitteilung dient lediglich zur Information und stellt weder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren der SMA Solar Technology AG ("Gesellschaft") oder einer gegenwärtigen oder zukünftigen Tochtergesellschaft der Gesellschaft (gemeinsam mit der Gesellschaft: "SMA-Gruppe") dar noch sollte sie als Grundlage einer Abrede, die auf den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Gesellschaft oder eines Unternehmens der SMA-Gruppe gerichtet ist, verstanden werden. Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben. Sie umfassen auch Aussagen über unsere Annahmen und Erwartungen. Diese Aussagen beruhen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die dem Vorstand der SMA Solar Technology AG (SMA oder Gesellschaft) derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die SMA in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf der SMA Webseite www.SMA.de zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. [1] Im ersten Halbjahr 2025 Zusammenlegung zur Division Home & Business Solutions. [2] Einschließlich 19 Mio. Euro positiver Einmaleffekt aus dem Verkauf der Anteile an der elexon GmbH und eines niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrags aus der Veräußerung eines Batteriespeicherprojekts durch die SMA Altenso GmbH.



27.03.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com