US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, ab dem 2. April Zölle in Höhe von 25 Prozent auf importierte Autos zu erheben. Anleger reagieren nervös und sehen sich bei Gold um.Mit diesem Schritt verschärft er den globalen Handelskonflikt deutlich und setzt Märkte weltweit unter Druck. Die Angst vor anziehender Inflation, verlangsamtem Wachstum und einer Eskalation der Handelspolitik trieb den Goldpreis bereis am 20. März auf ein Rekordhoch von 3.057 US-Dollar je Unze: Der jüngste Preisschub könnte laut Aakash Doshi, Global Head of Gold bei SPDR ETF Strategy, erst der Anfang sein. "Wir gehen davon aus, dass Gold im 2. Quartal die Marke von 3.100 US-Dollar durchbricht", zitiert ihn Reuters. …