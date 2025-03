EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Neuer Großkunde im Finanzsektor: ALH-Gruppe setzt auf IT-Services von DATAGROUP



27.03.2025 / 07:30 CET/CEST

Pliezhausen, 27. März 2025 - DATAGROUP übernimmt den IT-Support der ALH-Gruppe (Alte Leipziger - Hallesche), einer führenden deutschen Versicherungsgruppe mit rund 3.000 Mitarbeitenden. Der Vertrag mit einer Laufzeit von fünf Jahren umfasst Service Desk sowie Onsite- und Field-Support für verschiedene IT-Bereiche und hat ein Gesamtvolumen im hohen einstelligen Millionenbereich. DATAGROUP wurde von der ALH-Gruppe mit der Bereitstellung zentraler IT-Services beauftragt. Ziel ist es, die IT-Verfügbarkeit, Effizienz und Nutzerzufriedenheit innerhalb des Unternehmens zu steigern. Im Rahmen der Zusammenarbeit übernimmt DATAGROUP den Service Desk als zentrale Anlaufstelle für IT-Anfragen der Mitarbeitenden. Dieser ermöglicht eine effiziente Bearbeitung von Störungen und Serviceanfragen und trägt mit standardisierten Prozessen und einer schnellen Reaktionszeit dazu bei, Ausfallzeiten zu minimieren. Der Auftrag umfasst zudem den Onsite- und Field-Support in den Bereichen Software Management, Print Management, Device und Mobile Device Management sowie Netzwerk-Support für aktive und passive Netzwerktechnologien. An den beiden Direktionsstandorten Oberursel und Stuttgart stellt DATAGROUP fest ansässige IT-Spezialist*innen bereit, um eine direkte und unmittelbare Unterstützung vor Ort zu gewährleisten. Die weiteren Standorte in Düsseldorf, Mannheim, München, Hamburg und Leipzig werden durch ein flächendeckendes Field-Support-Team betreut, das flexibel auf IT-Anforderungen reagiert und eine hohe Servicequalität sicherstellt. Starke Partnerschaft für regulierte IT-Services Versicherungen und Banken unterliegen besonderen regulatorischen Anforderungen, insbesondere im Bereich IT-Sicherheit und Datenschutz. DATAGROUP bringt umfassende Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche mit und bietet damit der ALH-Gruppe eine zuverlässige, compliance-konforme IT-Betreuung. Der Service Desk enthält als CORBOX Service das DATAGROUP-Kernelement CORCompliance und sorgt damit für eine compliance-konforme Bearbeitung von IT-Anfragen. Durch einheitliche Prozesse, revisionssichere Dokumentation und kontinuierliche Sicherheitsüberprüfungen sorgt DATAGROUP dafür, dass alle Dienstleistungen den strengen Anforderungen der Finanzbranche entsprechen. "Der Erfolg eines Unternehmens hängt heute maßgeblich von einer leistungsfähigen und sicheren IT ab. Besonders im Finanzsektor, wo Regulatorik und Compliance entscheidend sind, braucht es einen Partner, der IT nicht nur betreibt, sondern strategisch mitdenkt. Wir freuen uns, die ALH-Gruppe mit unserer Expertise langfristig zu unterstützen und gemeinsam die digitale Zukunft zu gestalten", sagt Andreas Baresel, Vorstandsvorsitzender von DATAGROUP. Über DATAGROUP DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.700 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil. KONTAKT Anke Banaschewski

Investor Relations & Unternehmenskommunikation

presse@datagroup.de



