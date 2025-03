EQS-News: splendid medien AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Action, Western, Mystery, Gangsterkomödie, Romanze - das aktuelle Kinoprogramm der Splendid Film (Köln, 27. März 2025) - Das Kinoprogramm der Splendid Film hält für alle Cineasten beste Unterhaltung bereit! Los geht es heute mit der schrägen Gangsterkomödie RIFF RAFF - VERBRECHEN IST FAMILIENSACHE. Vincent (Ed Harris) führt auf seine alten Tage ein zufriedenes Leben gemeinsam mit seiner zweiten Ehefrau Sandy (Gabrielle Union) und Sohn DJ (Miley J. Harvey). In ihrem abgelegenen Ferienhaus wollen sie gemütlich das Jahresende feiern, doch als plötzlich mitten in der Nacht Vincents Sohn Rocco (Lewis Pullman) aus erster Ehe mit seiner hochschwangeren Freundin (Emanuela Postacchini) auftaucht, ist es um die Silvesterruhe geschehen - zumal Rocco auch Vincents exzentrische Exfrau Ruth (Jennifer Coolidge) im Schlepptau hat. Vincent ahnt Böses und soll Recht behalten: Rocco wird von Mafiaboss Leftie (Bill Murray) und dessen Handlanger Lonnie (Pete Davidson) verfolgt. Das Geschehen nimmt seinen Lauf und es bleibt nicht nur bei einer unfreiwilligen Family Reunion… RUST - LEGENDE DES WESTENS - ein atmosphärischer, bildgewaltiger Western der neuen Schule mit Starbesetzung. Als dem 13-jährigen Lucas Hollister (Patrick Scott McDermott) aufgrund eines tragischen Unfalls der Galgen droht, eilt ihm der berüchtigte Gesetzlose Harland Rust (Alec Baldwin) zu Hilfe. Dieser entpuppt sich als Großvater des Jungen, von dem dieser zuvor noch nie etwas gehört hatte. Doch Rusts Rückkehr aus der Versenkung schlägt Wellen: Nach der erfolgreichen Rettungsaktion befinden sich die beiden auf der Flucht - dicht gefolgt vom gefürchteten Kopfgeldjäger Fenton "Preacher" Lang (Travis Fimmel), der Rusts Steckbrief schon lange in der Brusttasche trägt. Am 1. Mai wird Splendid den lang erwarteten Western in die deutschen Kinos bringen. GUNS UP - Actionkomödie mit Kevin James, der sich als Ex-Polizist Ray nebenbei als Handlanger der Mafia verdingt. Als einer seiner Aufträge schief geht, kann sich der Familienvater nicht nur auf sein eigenes Können, sondern auch auf die Tatkraft seiner ganzen Familie stützen. Sensationell auch Christina Ricci als Rays buchstäblich schlagfertige Ehefrau Alice! Kinostart: 15. Mai. MONSTER SUMMER - das Grusel-Abenteuer des Sommers à la "Stranger Things"! Noahs (Mason Thames) Sommerspaß wird jäh durch eine mysteriöse Macht zerstört. Er und seine Freunde müssen mithilfe eines pensionierten Polizeidetektivs (Mel Gibson) allen Mut aufbringen, um sich und ihr Sommerparadies zu retten. Deutscher Kinostart ist der 19. Juni. Fans der nicht immer ganz so ernst gemeinten romantischen Komödie kommen bei JANE AUSTEN UND DAS CHAOS IN MEINEM LEBEN ganz sicher auf ihre Kosten! Die Buchhändlerin und angehende Schriftstellerin Agathe (Camille Rutherford) durchlebt Sturm und Drang wie in einem der originalen Dramen. Damals wie heute - Wechselbäder der Gefühle wie aus den Romanen von Jane Austen betören auch in modernem Gewand! Die Veröffentlichung erfolgt am 16. Oktober. Splendid Film GmbH, Köln, steht seit Jahrzehnten sowohl für populäres als auch für kulturell anspruchsvolles Filmprogramm. Seit der Firmengründung im Jahr 1974 brachte Splendid Film zahlreiche Erstaufführungen in die deutschen und die niederländischen Kinos sowie ins Home Entertainment, darunter hochkarätige Filmklassiker wie der vierfach Oscar©prämierte Steven Soderbergh-Thriller TRAFFIC mit Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones, das Martin Scorsese-Epos GANGS OF NEW YORK mit Leonardo DiCaprio und Oscar©-Preisträger Daniel Day-Lewis oder die ersten drei Filme der EXPENDABLES-Reihe. Darüber hinaus produzierte bzw. koproduzierte und veröffentlichte die Splendid Gruppe auch eine Reihe deutscher und niederländischer Kinofilme, darunter den Thriller GLETSCHERGRAB, die Highschool-Musikkomödie SYSTEMFEHLER - WENN INGE TANZT sowie die erfolgreichen Kino-Franchises in Belgien und den Niederlanden - MISFIT, SLIJMFILM und JUF BRAAKSEL. Die Splendid Medien AG ist ein mittelständisch geprägter, integrierter Medienkonzern, der vorwiegend im deutschsprachigen Europa und in den Benelux-Ländern agiert. Die Gruppe vermarktet und produziert Filme und Unterhaltungsprogramme im Kino, Home Entertainment und im Fernsehen/SVoD und erbringt umfangreiche Dienstleistungen für die Film- und Fernsehindustrie mit Schwerpunkten bei der Digitalisierung und Synchronisation. Weitere Informationen erhalten Sie bei: Splendid Medien AG Karin Opgenoorth Lichtstr. 25 50825 Köln Tel.: 0172-255 33 22 karin.opgenoorth@splendid-medien.com www.splendidmedien.com









