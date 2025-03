DJ PTA-News: sdm SE: Veränderungen im Vorstand

München (pta/27.03.2025/08:30) - Veränderungen im Vorstand

Die sdm SE gibt bekannt, dass Herr Peter Biewald, Finanzvorstand der sdm SE, das Unternehmen im besten Einvernehmen aus persönlichen Gründen zum 30.04.2025 verlassen wird. Der Aufsichtsrat der sdm SE hat den Rücktritt von Herrn Biewald mit Bedauern akzeptiert. "Wir danken Herrn Biewald für seinen großen Einsatz, während seiner Amtszeit hat er maßgeblich zur Weiterentwicklung des Unternehmens beigetragen. Wir wünschen ihm für seine zukünftigen Vorhaben alles Gute und viel Erfolg", so Oliver Haseley, Vorsitzender des Aufsichtsrats.

Zum 01.05.2025 wird Herr Tobias Bodamer die Funktion des Finanzvorstands der sdm SE übernehmen, um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen. Herr Bodamer verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung in den Bereichen Capital Markets, Corporate Finance und Asset Management - darunter mehrere Jahre in leitender Verantwortung auf Geschäftsführungs- und Vorstandsebene. Neben seiner fachlichen Expertise bringt er fundiertes Know-how in der Strukturierung komplexer Finanzierungen sowie in der Investorenbetreuung mit.

Oliver Haseley, Vorsitzender des Aufsichtsrats der sdm SE: "Wir freuen uns, mit Herrn Bodamer einen erfahrenen Finanzexperten für uns gewonnen zu haben. Mit seinem strategischen Weitblick und seiner Umsetzungsstärke wird er die Weiterentwicklung der Finanzfunktion der sdm SE maßgeblich mitgestalten."

Die sdm SE ist die Holding der operativen Tochtergesellschaften sdm Sicherheitsdienste München GmbH, IWSM Industrie- und Werkschutz Mundt GmbH und RSD Rottaler Sicherheitsdienst GmbH. Mit ihren Tochtergesellschaften gehört die sdm Gruppe zu den führenden Sicherheitsdienstleistern in der Metropolregion München und Nordrhein-Westfalen mit einem breiten Spektrum von Sicherheitsdienstleistungen für ihre Kunden.

