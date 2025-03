Coupang LLC hat seine Finanz- und Geschäftsergebnisse für das vierte Quartal sowie das Gesamtjahr 2024 vorgelegt, wobei das Unternehmen in allen wesentlichen Kennzahlen ein deutliches Wachstum verzeichnen konnte. Die Aktie schloss am Mittwoch bei 21,85 Euro, was einem Anstieg von etwa 33,6 Prozent im Jahresvergleich entspricht.

Im vierten Quartal 2024 erreichte der Nettoumsatz 8,0 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Bruttogewinn stieg um beeindruckende 48 Prozent auf 2,5 Milliarden Dollar und erzielte damit eine Bruttomarge von 31,3 Prozent. Im Bereich des operativen Cashflows generierte das Unternehmen 1,9 Milliarden Dollar, während der freie Cashflow für das Jahr bei 1,0 Milliarden Dollar lag.

Für das Gesamtjahr 2024 beliefen sich die Gesamtnettoumsätze auf 30,3 Milliarden Dollar, was einem Wachstum von 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Bruttogewinn verbesserte sich um 43 Prozent auf 8,8 Milliarden Dollar und erreichte eine Bruttomarge von 29,2 Prozent. Das Nettoeinkommen betrug 66 Millionen Dollar, wobei das auf die Coupang-Aktionäre entfallende Nettoeinkommen 154 Millionen Dollar erreichte. Das bereinigte EBITDA stieg auf 1,4 Milliarden Dollar, was einer Marge von 4,5 Prozent entspricht.

Strategische Expansion und Zukunftsaussichten

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Coupang LLC ?

Im Dezember 2023 kündigte Coupang Pläne zur Übernahme von Farfetch Holdings an, um seine Präsenz im Luxusmodesegment zu stärken. Diese Akquisition stellt Farfetch ein Kapital von 500 Millionen Dollar zur Verfügung, um seine Geschäftstätigkeit zu verbessern.

Coupang behält seine führende Position auf dem südkoreanischen E-Commerce-Markt mit Diensten wie Rocket Delivery, Coupang Play und Coupang Eats. Das Unternehmen prognostiziert für 2025 ein Umsatzwachstum von etwa 20 Prozent im Jahresvergleich, welches durch ein erweitertes Dienstleistungsangebot und verbesserte Logistikkapazitäten getrieben werden soll. Trotz eines leichten Rückgangs von 4,83 Prozent im letzten Monat befindet sich die Aktie mit einem Kurs von 21,85 Euro immer noch 32,5 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief von 16,49 Euro vom 28. März des Vorjahres.

Anzeige

Coupang LLC-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Coupang LLC-Analyse vom 27. März liefert die Antwort:

Die neusten Coupang LLC-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Coupang LLC-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 27. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Coupang LLC: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...