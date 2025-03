München (ots) -- Der Roadtrip startet in der Türkei- Das erste Trödelbattle beginnt - nicht jeder spielt fair- Am 27. März 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorher auf RTL+Sükrü, Mauro und Otto reisen durch die Türkei, Italien, Frankreich und Belgien, um die besten Deals in Sachen Trödel zu machen. Die Schatzjagd startet in der Türkei. Dort angekommen, besuchen Otto, Mauro und Sükrü verschiedene türkische Basare. In Istanbul, Bursa und weiteren Städten suchen sie nach einem speziellen Teppich und einem besonders geformten Diamantring. Zwischen Trödel und Antiquitäten kommt es zum Showdown unter den Freunden. Wer gewinnt die erste Runde des Trödelbattles? Die erste Folge "Trödeltrupp on Tour - Schatzjagd durch Europa" läuft am 27. März 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.Von Deutschland in die Türkei. Die Trödelprofis Otto, Mauro und Sükrü beginnen ihre Reise in Bursa. Dort haben sie sich einen Camper gemietet, indem sie die nächsten Wochen zusammenleben werden. Noch ist die Stimmung bestens. Aber schon die erste Nacht auf engstem Raum strapaziert die Nerven der Freunde.Erster Halt ist ein türkischer Basar. Hier beginnen die drei ihre Suche nach dem ersten Kundenauftrag aus Deutschland. Ein handgeknüpfter Teppich mit besonderem Muster muss her und das für maximal 300 Euro. Die Händler sind nicht gerade in Feilsch-Laune. Können die Trödelprofis mit ihrem Wissen den Deal trotzdem noch eintüten? Auch der zweite Kundenauftrag, ein geschwungener Diamantring, stellt Otto, Mauro und Sükrü vor eine Herausforderung. Viele Verkäufer bieten Fälschungen zu einem hohen Preis an. Jetzt kommt es auf die Erfahrung der Drei an. Handelt es sich um echte Antiquitäten oder Schätze oder sind die Waren ihr Geld nicht wert?Dann kommt die Idee zu einer Trödel-Battle zwischen den Freunden auf. Jeder kauft einen Gegenstand seiner Wahl und versucht diesen so teuer wie möglich weiterzuverkaufen. Gewonnen hat derjenige, der den größten Gewinn erzielt. Tricks sind dabei erlaubt. Der Verlierer bekommt eine Strafe. Wer von ihnen kann diese Runde für sich entscheiden? Am Ende stellen die Drei fest, dass es zusammen dann doch am meisten Spaß macht. Auf einem Basar in der Weltmetropole Istanbul eröffnet das Trio einen eigenen Stand und verkauft Trödel, den es zuvor eingekauft hat. Hier kommen sie so richtig in Verhandlungslaune, schließlich soll von der Gewinnsumme eine Nacht im Hotel herausspringen."Trödeltrupp on Tour - Schatzjagd durch Europa" startet am 27. März um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Das Format wird von Banijay Germany produziert. Preview der Episoden sieben Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich auf RTL+. Nach der Ausstrahlung sind die Folgen sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.Über "Trödeltrupp on Tour - Schatzjagd durch Europa":Sükrü, Mauro und Otto reisen mit einem Camper durch die Türkei, Italien, Frankreich und Belgien, um die besten Deals in Sachen Trödel zu machen. Die Drei suchen nach den schönsten und skurrilsten Antiquitäten und Sammlerstücken, um ihren Auftraggebern in Deutschland den Deal ihres Lebens zu bescheren.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100929959